US-Venezuela Conflict: अमेरिका ने जारी किया निकोलस मादुरो का वीडियो, हथकड़ी में दिख रहे वेनेजुएला के राष्ट्रपति

US Venezuela Disputes Today Updates, वाशिंगटन/काराकास: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ( US President Donald Trump) के निर्देश पर हमलों के बाद शनिवार को हिरासत में लिए गए वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो (Nicolás Maduro) का अमेरिका द्वारा वीडियो जारी किया गया है। तस्वीर में मादुरो हथकड़ी में ‘अपराधी की तरह’ दो अमेरिकीसुरक्षा बलों के बीच जाते दिख रहे हैं।

न्यूयॉर्क के मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर में रखे जाएंगे मादुरो

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, मादुरो को न्यूयॉर्क शहर के मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर (MDC) में ट्रांसफर किया जाएगा। एमडीसी को घिनौना और भयानक हालात वाला बताया गया है। यह अपनी खराब स्थितियों, कर्मचारियों की कमी, कैदियों की हिंसा और बिजली कटौती के लिए जाना जाता है।

1990 के दशक में बनाई गई थी एमडीसी जेल

एमडीसी जेल 1990 के दशक में जेलों में भीड़भाड़ से निपटने के लिए बनाई गई थी। इस सुविधा में सिंगर आर केली, फार्मा ब्रो मार्टिन श्रेली, सोशलाइट घिसलेन मैक्सवेल, एक समय के क्रिप्टोकरेंसी जीनियस सैम बैंकमैन-फ्राइड और म्यूजिक मोगुल सीन डिडी कॉम्ब्स जैसे लोग रह चुके हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार, संदिग्ध कार्टेल लीडर इस्माइल एल मेयो ज़ाम्बाडा गार्सिया को भी हत्या और ड्रग तस्करी के आरोपों में मुकदमे का इंतजार करते समय वहीं रखा गया था।

जश्न मनाता दिखा वेनेजुएला का विपक्ष

मादुरो और उनकी पत्नी के अमेरिकी बलों द्वारा हिरासत में लिए जाने के अपहरण के कुछ घंटों बाद, वेनेजुएला का विपक्ष जश्न मनाता दिखा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने वेनेजुएला (Venezuela) की नेशनल असेंबली की पूर्व डिप्टी मारिया कोरिना मचाडो (Maria Corina Machado) पर अविश्वास जताया और सुझाव दिया था कि वह इसके बजाय मादुरो के वफादार डेल्सी रोड्रिग्ज के साथ साझेदारी करेंगे। इसके बाद डेल्सी रोड्रिग्ज को मादुरो की जगह राष्ट्रपति की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

रोड्रिग्ज को कार्यवाहक राष्ट्रपति के कर्तव्य संभालने का आदेश

वेनेजुएला के सुप्रीम कोर्ट ने इस बीच (स्थानीय समय के अनुसार) शनिवार रात, रोड्रिग्ज को मादुरो को हटाने के बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति के अधिकार और कर्तव्य संभालने का आदेश दिया। मचाडो ने एडमंडो गोंजालेज उरुटिया को तुरंत राष्ट्रपति बनाने की मांग की थी। रिपोर्ट के अनुसार, ज़्यादातर पश्चिमी सरकारें गोंजालेज को वेनेजुएला में 2024 के विवादित राष्ट्रपति चुनाव का असली विजेता मानती हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया कि क्या मादुरो के बाद की सरकार में मचाडो की कोई भूमिका होगी। ट्रंप ने जवाब दिया कि उनका उनसे कोई संपर्क नहीं हुआ है और हालांकि मचाडो एक बहुत अच्छी महिला हैं, लेकिन वेनेजुएला का नेतृत्व करने के लिए उनके पास देश के अंदर समर्थन या सम्मान नहीं है।

