Rahul Gandhi: अमेरिकी टैरिफ से कपड़ा निर्यातकों को भारी नुकसान, 4.5 करोड़ नौकरियां दांव पर: राुहल गांधी

कहा- यह हमारी डेड इकॉनोमी की सच्चाई, मोदी जी, आप जवाबदेह

Rahul Gandhi, (आज समाज), नई दिल्ली: कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को दावा किया कि अमेरिकी टैरिफ से कपड़ा निर्यातकों को भारी नुकसान हुआ है। राहुल ने कहा 4.5 करोड़ से अधिक नौकरियां और लाखों कारोबार दांव पर लगे हैं, लेकिन मोदी ने न तो कोई राहत दी है और न ही अमेरिकी टैरिफ पर कुछ कहा। मोदी जी, आप जवाबदेह हैं। कृपया इस मुद्दे पर ध्यान दें। राहुल ने वीडियो के साथ एक्स पर किए गए पोस्ट में कहा, अमेरिका में 50% टैरिफ और अनिश्चितता भारत के कपड़ा निर्यातकों को बुरी तरह नुकसान पहुंचा रही है।

नौकरियां जा रही हैं, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं और आॅर्डर कम हो रहे हैं। यह हमारी डेड इकॉनोमी की सच्चाई है। राहुल ने कहा कि भारत के लिए यह बेहद जरूरी है कि अमेरिका के साथ ऐसा व्यापार समझौता किया जाए, जिसमें भारतीय कारोबार और मजदूरों के हित सबसे ऊपर रहें। उन्होंने यह भी कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी को अपनी कमजोरी का असर इकॉनोमी पर और नहीं पड़ने देना चाहिए। राहुल ने हरियाणा की कपड़ा फैक्ट्री के अपने हाल ही में किए दौरे का वीडियो सोशल पर शेयर किया। उन्होंने मजदूरों के बात भी की।

पीएम से की इस मुद्दे पर ध्यान देने की अपील

गांधी ने यही वीडियो यूट्यूब पर भी शेयर किया और उसके साथ एक पोस्ट लिखा- मोदी जी, आप जवाबदेह हैं, कृपया इस मुद्दे पर ध्यान दें। वीडियो में राहुल गांधी कपड़ा फैक्ट्री में काम कर रहे मजदूरों और अफसरों से बातचीत करते हैं। कपड़ा काटने में खुद भी हाथ आजमाते नजर आते हैं।

भारत का कपड़ा उद्योग हमारी इकॉनोमी में दूसरा सबसे बड़ा रोजगार देने वाला सेक्टर है। हमारे कपड़े दुनियाभर में पसंद किए जाते हैं और हमारे कपड़ा कारीगरों की कारीगरी वाकई बेजोड़ है। लेकिन आज यह उद्योग अमेरिकी टैरिफ के कारण डर का सामना कर रहा है।

फैक्ट्रियां बंद हो रही

अमेरिका में 50 फीसदी टैरिफ, यूरोप में गिरती कीमतें और बांग्लादेश व चीन से कड़ी प्रतिर्स्पधा के चलते हमारे कपड़ा निर्यातक हर तरफ से दबाव में हैं। इसका असर रोजगार पर पड़ रहा है- फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, कच्चे माल की खरीद घट रही है और पूरे सेक्टर में भारी उथल-पुथल है।

