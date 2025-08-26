US Tariff Effect: ट्रंप टैरिफ के कारण घरेलू शेयर बाजारों में भारी गिरावट

बढ़ते दबाव के चलते प्रभावित हुई निवेशकों की धारणा

कल से लागू होगा भारतीय सामानों पर एक्सट्रा शुल्क

US Tariff Effect On India Market, (आज समाज), नई दिल्ली: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर लागू किया गया टैरिफ बुधवार से लागू होगा और इसका असर भारतीय शेयर बाजार पर देखने को मिला है। बताया जा रहा है कि ‘ट्रंप टैरिफ’ के बढ़ते दबाव के चलते निवेशकों की धारणा प्रभावित हुई है और इस कारण आज घरेलू शेयर बाजारों में भारी गिरावट दर्ज की गई।

सेंसेक्स में 600 अंक से अधिक की गिरावट

शुरुआती कारोबार के दौरान सेंसेक्स में 600 अंक से अधिक की गिरावट दर्ज की गई वहीं निफ्टी 24,900 के स्तर से नीचे चला गया। इस तरह की गिरावट वैश्विक जोखिम-रहित संकेत देती है। बता दें कि ट्रंप प्रशासन ने हाल ही में यूएस निर्यात होने वाले भारतीय सामानों पर एक्सट्रा 25 फीसदी शुल्क यानी टैरिफ लगाने का ऐलान किया है और इसके बाद अमेरिकी की ओर से इस प्लान का मसौदा नोटिस जारी किया गया और इसके के बाद भारतीय शेयर बाजार लुढ़का है।

रूसी तेल की लगातार खरीद पर चिढ़ा अमेरिका

भारत से अमेरिका भेजे जाने वाले सामानों पर बुधवार से अतिरिक्त 25 फीसदी टैरिफ लागू होगा। इस योजना का मसौदा नोटिस जारी करने के टैरिफ का बोझ दोगुना होकर यह 50 प्रतिशत हो जाएगा। बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने यूक्रेन जंग के बीच भारत द्वारा रूसी तेल की लगातार खरीद के बाद यह बेतुका कदम उठाया है।

विदेशी पूंजी की निरंतर निकासी से भी कमजोर हुई धारणा

भारत से होने वाले इंपोर्ट पर यूएस की ओर से 25 फीसदी एक्सट्रा टैरिफ लागू करने को लेकर मसौदा अधिसूचना जारी किए जाने के बाद शुरुआती कारोबार में आज बेंचमार्क सूचकांक सेंसेक्स व निफ्टी के लुढ़कने के बाद के अलावा विदेशी पूंजी की निरंतर निकासी व एशियाई बाजारों में कमजोरी के चलते भी बाजार की धारणा कमजोर हुई। शुरूआती कारोबार में 30 शेयरों वाले बीएसई सेंसेक्स में 606.97 अंक या 0.74 प्रतिशत की गिरावट के बाद यह 81,028.94 पर आ गया। वहीं 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 182.25 अंक या 0.73 फीसदी की गिरावट के साथ 24,785.50 पर पहुंच गया।

