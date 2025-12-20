US Syria Airstrikes: ISIS पर अमेरिका की तबाही मचाने वाली स्ट्राइक! सीरिया में 70 से ज्यादा ठिकाने ध्वस्त

US Syria Airstrikes: संयुक्त राज्य अमेरिका ने 19 दिसंबर 2025 को सीरिया में इस्लामिक स्टेट (ISIS) के दर्जनों ठिकानों पर बड़े पैमाने पर हवाई और तोपखाने से हमले किए। यह हमला इस महीने की शुरुआत में अमेरिकी सेना पर हुए जानलेवा हमले के जवाब में किया गया था। यह ऑपरेशन 13 दिसंबर को पाल्मायरा के पास हुए हमले के जवाब में किया गया, जिसमें दो अमेरिकी सैनिक और एक दुभाषिया मारे गए थे।

सैन्य अधिकारियों के अनुसार, इस समन्वित हमले में “ऑपरेशन हॉकआई स्ट्राइक” के तहत मध्य सीरिया में ISIS के 70 से ज़्यादा ठिकानों को निशाना बनाया गया। इन हमलों में ISIS के कमांड सेंटर, हथियार डिपो, ट्रेनिंग कैंप, सुरंगें और लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर नष्ट हो गए।

अमेरिकी सेना ने इस ऑपरेशन के दौरान F-15 और A-10 फाइटर जेट, अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर और HIMARS रॉकेट सिस्टम तैनात किए। जॉर्डन ने भी F-16 फाइटर जेट के साथ इस मिशन में सहयोग किया, जिससे संयुक्त हमला और मज़बूत हुआ।

ट्रंप ने इसे एक कड़ा संदेश बताया

पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन हमलों को “गंभीर जवाबी कार्रवाई” बताया और चेतावनी दी कि अगर धमकियां जारी रहीं तो ISIS के खिलाफ अभियान और तेज़ किया जाएगा। अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेगसेथ ने इसे “बदले की घोषणा” बताया, यह पुष्टि करते हुए कि कई ISIS लड़ाकों को खत्म कर दिया गया है और यह भी कहा कि यह ऑपरेशन तब तक जारी रहेगा जब तक आतंकी नेटवर्क को खत्म नहीं कर दिया जाता।

सीरिया ने समर्थन दिया

एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, सीरियाई सरकार ने इन हमलों का समर्थन करते हुए इसे ISIS के खिलाफ चल रही लड़ाई में एक ज़रूरी कदम बताया। हाल के महीनों में, कथित तौर पर अमेरिकी और सीरियाई सेनाओं ने इस क्षेत्र में ISIS तत्वों के खिलाफ कई संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभियान चलाए हैं।

सीरिया में अमेरिकी मौजूदगी

वर्तमान में, ISIS के फिर से उभरने से रोकने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय गठबंधन मिशन के हिस्से के रूप में लगभग 900 से 1,000 अमेरिकी सैनिक सीरिया में तैनात हैं। पिछले कुछ महीनों में, अमेरिकी नेतृत्व वाली सेनाओं ने ISIS कमांडरों और स्लीपर सेल को निशाना बनाते हुए हवाई हमले और ज़मीनी हमले तेज़ कर दिए हैं, और अक्सर सीरियाई सुरक्षा बलों के साथ ऑपरेशन में तालमेल बिठाया है।

ISIS को एक कड़ा संकेत

सैन्य विश्लेषकों का मानना ​​है कि यह ऑपरेशन ISIS और क्षेत्रीय दुश्मन तत्वों को एक शक्तिशाली संदेश देता है – कि अमेरिकी सेना पर किसी भी हमले का तुरंत और ज़बरदस्त जवाब दिया जाएगा। ISIS की दर्जनों सुविधाओं के नष्ट होने के साथ, उम्मीद है कि यह ऑपरेशन मध्य सीरिया में आतंकी समूह की ऑपरेशनल क्षमता को काफी कमज़ोर कर देगा।

