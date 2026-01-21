Donald Trump: दावोस इकोनॉमिक समिट में हिस्सा लेने स्विट्जरलैंड जा रहे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प के प्लेन में आई तकनीकी खराबी

बीच उड़ान से लौटे वॉशिंगटन, दूसरे प्लेन से हुए रवाना

Donald Trump, (आज समाज), नई दिल्ली: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प का विमान दावोस जाते वक्त टेकआॅफ के कुछ देर बाद ही वॉशिंगटन लौट आया। व्हाइट हाउस के मुताबिक विमान में तकनीकी खराबी आई थी। प्रेस सेक्रेटरी कैरोलीन लीविट ने बताया कि टेक आॅफ के बाद क्रू को विमान में एक मामूली इलेक्ट्रिकल खराबी का पता चला। इसके बाद एहतियातन विमान को लौटाने का फैसला किया गया। हालांकि, ट्रम्प थोड़ी देर बाद दूसरे प्लेन से रवाना हो गए। वे आज स्विट्जरलैंड के दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में शामिल होंगे।

बोइंग 747-200बी का एयर फोर्स वन का इस्तेमाल करते हैं ट्रम्प

ट्रम्प की आधिकारिक यात्राओं के लिए फिलहाल बोइंग 747-200बी का एयर फोर्स वन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इस बेड़े में ऐसे दो विमान हैं, जो करीब चार दशक पुराने हैं। अमेरिकी विमान निर्माता बोइंग इनके नए विकल्प तैयार कर रहा है, लेकिन इस प्रोजेक्ट में देरी हो रही है।

कतर के शाही परिवार ने भी भेंट किया था प्लेन

पिछले साल कतर के शाही परिवार ने ट्रम्प को एक लग्जरी बोइंग 747-8 जंबो जेट दिया था, जिसे एयर फोर्स वन फ्लीट में शामिल किया जाना है। इस फैसले पर काफी सवाल उठे थे। फिलहाल उस विमान को सुरक्षा मानकों के मुताबिक तैयार किया जा रहा है।

आज शाम 7 बजे संबोधित करेंगे ट्रम्प

राष्ट्रपति ट्रम्प आज ग्रीनलैंड का भविष्य तय करने के एजेंडे के साथ बुधवार शाम करीब 7 बजे दुनिया को संबोधित करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, ट्रम्प का यह भाषण ऐसे वक्त पर हो रहा है जब दुनियाभर में राजनीतिक तनाव, व्यापार युद्ध और सुरक्षा से जुड़े मुद्दे तेजी से गहराते जा रहे हैं। यही वजह है कि दावोस में ट्रम्प की मौजूदगी और उनके हर बयान पर पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है।