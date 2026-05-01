Trump Tariffs EU Cars: अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प ने यूरोपीय यूनियन की कार-ट्रकों पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया

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Rajesh
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Trump Tariffs EU Cars: अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प ने यूरोपीय यूनियन की कार-ट्रकों पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया
Trump Tariffs EU Cars: अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प ने यूरोपीय यूनियन की कार-ट्रकों पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया

कहा- पहले से तय व्यापार समझौते का पालन नहीं कर रहा यूरोपीय संघ
Trump Tariffs EU Cars, (आज समाज), वॉशिंगटन डीसी: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने यूरोपीय संघ से आने वाली कारों और ट्रकों पर टैरिफ बढ़ाकर 25% करने का ऐलान कर दिया है। टैरिफ की नई दरें अगले हफ्ते से लागू होगी। ट्रम्प का कहना है कि यूरोपीय संघ पहले से तय व्यापार समझौते का पालन नहीं कर रहा है, इसलिए यह फैसला लिया गया है।

अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग करने पर ही मिलेंगी छूट

उन्होंने यह भी कहा कि अगर यूरोपीय कंपनियां अमेरिका में ही कार और ट्रक बनाएंगी, तो उन पर कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा। ट्रम्प के अनुसार, इस समय अमेरिका में कई नई आॅटोमोबाइल और ट्रक फैक्ट्रियां बन रही हैं, जिनमें 100 बिलियन डॉलर से ज्यादा का निवेश हो रहा है। उन्होंने दावा किया कि अमेरिका में इस तरह का निवेश और विकास पहले कभी नहीं देखा गया। इन फैक्ट्रियों में अमेरिकी लोगों को रोजगार मिलेगा।