Today Breaking News : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर दी भारत को धमकी

By
Harpreet Singh
-
0
66
कहा, रूस से कच्चा तेल खरीदना बंद न किया तो गंभीर आर्थिक परिणाम भुगतने पड़ेंगे

Today Breaking News (आज समाज), नई दिल्ली : भारत के साथ बनते-बिगड़ते रिश्तों के बीच एक बार फिर से अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत को धमकी देते हुए कहा है कि यदि भारत ने रूस से कच्चा तेल खरीदना जारी रखा तो उसे गंभीर आर्थिक परिणाम भुगतने पड़ेंगे। ट्रंप ने धमकी दी है कि अमेरिका भारत पर और भी ज्यादा टैरिफ लागू करने से पीछे नहीं हटेगा। हालांकि ट्रंप के मौजूदा बयान पर भारत की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। ज्ञात रहे कि भारत अपनी जरूरतों के लिए कच्चे तेल के लिए विदेशों पर निर्भर है और रूस से सबसे ज्यादा कच्चा तेल भारत आयात कर रहा है।

अगस्त में भारत पर लगाया था टैरिफ

रूस से कच्चा तेल आयात करने का आरोप लगाते हुए अमेरिकी राष्टÑपति ने अगस्त में भारतीय उत्पादों की अमेरिका में बिक्री पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाया था। जिससे अमेरिका और भारत के संबंधों के बीच खटास आ गई थी। इसी के चलते भारत और अमेरिका के बीच चल रही व्यापार वार्ता भी बाधित हुई थी और भारत का निर्यात भी प्रभावित हुआ था।

पत्रकारों के सामने ट्रंप ने ये दावा किया

पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने फिर दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से आश्वासन दिया है कि भारत मास्को से कच्चे तेल का आयात बंद कर देगा। ट्रंप ने पिछले हफ्ते के अपने दावे को दोहराते हुए कहा, उन्होंने (पीएम मोदी) ने मुझे कहा है कि रूसी तेल वाली चीज नहीं करेंगे। लेकिन अगर वह ऐसा करते हैं, तो वो बहुत भारी टैरिफ चुकाएंगे। पत्रकारों ने जब ट्रंप से कहा, भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है कि उन्हें ट्रंप और मोदी के बीच हुई बात की जानकारी नहीं हैं। इस पर ट्रंप ने जवाब देते हुए कहा कि यदि वे ऐसा कहना चाहते हैं, तो वे भारी टैरिफ का भुगतान करना जारी रखेंगे, और वे ऐसा नहीं करना चाहेंगे।

ट्रंप ने पहले यह बयान दिया था

इससे डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को दोहराया था कि भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा और उसने लगभग पूरी तरह से खरीद बंद कर दी है। ट्रंप के इस दावे के एक दिन पहले भारत ने अपनी स्थिति साफ करते हुए कहा था कि वह ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने स्रोतों का विस्तार कर रहा है, ताकि बाजार की परिस्थितियों के अनुसार आपूर्ति बनी रहे।

