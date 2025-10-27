US Navy Plane Crash : अमेरिकी नौसेना का हेलीकॉप्टर व लड़ाकू विमान क्रैश

By
Harpreet Singh
-
0
58
US Navy Plane Crash : अमेरिकी नौसेना का हेलीकॉप्टर व लड़ाकू विमान क्रैश
US Navy Plane Crash : अमेरिकी नौसेना का हेलीकॉप्टर व लड़ाकू विमान क्रैश

दक्षिण चीन सागर में हुआ हादसा, अमेरिकी नौसेना ने किसी तरह का जानी नुकसान न होने की पुष्टि की

US Navy Plane Crash (आज समाज), नई दिल्ली : अमेरिकी नौसेना को बड़ा आघात उस समय पहुंचा जब सामान्य अभ्यास में निकला उसका जंगी हेलीकॉप्टर व एक लड़ाकू विमान हादसे का शिकार हो गया। हालांकि दोनों अलग-अलग घटनाओं का शिकार हुए लेकिन एक ही दिन आधे घंटे के अंतराल में अचानक ऐसी घटना होने से अमेरिकी नौसेना सतर्क हो गई है और इस मामले की जांच बैठा दी गई है। वहीं अमेरिकी नौसेना ने इस बात की पुष्टि की है कि इस हादसे में किसी तरह का जानी नुकसान नहीं हुआ है।

सभी क्रू सदस्य सुरक्षित : अमेरिकी नौसेना

अमेरिकी नौसेना के प्रशांत बेड़े की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक, इन दोनों घटनाओं को लेकर जांच बिठा दी गई है। अमेरिकी नौसेना ने सोशल मीडया पर एक बयान जारी कर बताया कि रविवार दोपहर को नौसेना के एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस निमित्ज से रूटीन अभियान के लिए निकला एमएच-60आर सीहॉक हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया। यह हादसा स्थानीय समयानुसार दोपहर करीब 2.45 बजे हुआ। राहत-बचाव अभियान के दौरान सभी तीन क्रू सदस्यों को निकाल लिया गया।

नौसेना के मुताबिक, हेलीकॉप्टर का संचालन मैरीटाइम स्ट्राइक स्क्वॉड्रन की बैटल कैट्स टीम कर रही थी। इस घटना के लगभग आधे घंटे बाद ही 3.15 बजे यूएसएस निमित्ज से उड़ान भरने वाला एफ/ए-18एफ सुपर हॉर्नेट लड़ाकू विमान भी क्रैश हो गया। यह भी रूटीन अभियान पर था। बताया गया है कि यह लड़ाकू विमान स्ट्राइक फाइटर स्क्वॉड्न की फाइटिंग रेडकॉक्स टीम के पास था। हादसे के दौरान इसके पायलट सफलतापूर्वक बाहर निकलने में सफल हुए और इन्हें बचा लिया गया।

17 अक्टूबर को दक्षिण चीन सागर में प्रवेश किया था पोत

अमेरिकी नौसेना के मुताबिक, निमित्ज पश्चिमी तट पर लौटने से पहले अपनी अंतिम तैनाती के वापसी चरण में है। यह विमानवाहक पोत, इसके क्रू और एयर विंग, 26 मार्च को पश्चिमी तट से रवाना हुए थे। यह विमानवाहक पोत, वाणिज्यिक जहाजों पर हूतियों के हमलों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई के तहत, अधिकांश समय तक पश्चिम एशिया में सेवाएं दे रहा था। यह विमानवाहक पोत 17 अक्तूबर को दक्षिण चीन सागर में प्रवेश कर गया था।

ये भी पढ़ें : US-India Trade War : हम भारत की कीमत पर पाकिस्तान से रिश्ते नहीं बना सकते : रुबियो