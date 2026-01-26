Business News Hindi : अमेरिकी सांसद ने की ट्रंप की टैरिफ नीति की आलोचना

कहा, भारत-अमेरिका व्यापार समझौते में देरी के लिए ट्रंप, वेंस और नवारो जिम्मेदार

Business News Hindi (आज समाज), बिजनेस डेस्क : एक तरफ जहां भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते को लेकर कई दौर की वार्ता हो चुकी है। वहीं अभी भी यह समझौता अधर में लटका है। कोई भी यह स्पष्ट रूप से नहीं बता पा रहा कि आखिर समझौते की सही स्थिति क्या है और यदि यह समझौता होता है तो इसका क्या स्वरूप होगा। एक तरफ जहां भारतीय राजनीयिक किसी भी दबाव में न झुकने की बात कर रहे हैं तो वहीं अमेरिका अपनी कुछ शर्तें मनवाने के लिए भारत पर दबाव डाल रहा है।

समझौते पर यह बोले रिपब्लिकन सांसद

इस बीच एक अमेरिकी सांसद ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि भारत के साथ व्यापार समझौते में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कभी-कभी खुद रोड़ा बन रहे हैं। एक्सियोस की एक रिपोर्ट के अनुसार टेक्सास के रिपब्लिकन सांसद टेड क्रूज ने ट्रंप की टैरिफ नीति की कड़ी निंदा की। रिपब्लिकन सांसद टेड क्रूज की एक आॅडियो रिकॉर्डिंग सामने आई है, जिसके बाद ट्रंप प्रशासन के भीतर की दरारें सुर्खियों में आ गई हैं। इस रिकॉर्डिंग में अमेरिकी सांसद ने उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, व्हाइट हाउस के सलाहकार पीटर नवारो और राष्ट्रपति ट्रंप की आलोचना की है। उन्होंने भारत-अमेरिका व्यापार समझौते को रोकने के लिए वेंस, नवारो और राष्ट्रपति ट्रंप को दोषी ठहराया।

कुछ माह पुरानी बताई जा रही रिकॉर्डिंग

रिपोर्ट के अनुसार करीब 10 मिनट की ये आॅडियो रिकॉर्डिंग एक रिपब्लिकन सूत्र की ओर से सामने आई। इसे बीते साल 2025 के शुरूआती और मध्य समय में रिकॉर्ड किया गया था। इनमें क्रूज निजी दानदाताओं से बात करते हुए सुनाई दे रहे हैं। इसमें रिपब्लिकन सांसद खुद को एक पारंपरिक मुक्त व्यापार समर्थक और हस्तक्षेपवादी रिपब्लिकन के रूप में पेश करते हैं।

ट्रंप की व्यापार नीति का मजाक उड़ाया

उन्होंने कथित तौर पर दानदाताओं को चेतावनी दी कि टैरिफ अमेरिकी अर्थव्यवस्था को तबाह कर सकते हैं और राष्ट्रपति के महाभियोग का कारण बन सकते हैं। उन्होंने बताया कि अप्रैल 2025 की शुरूआत में ट्रंप की ओर से टैरिफ लागू करने के बाद उन्होंने और कुछ अन्य सीनेटरों ने राष्ट्रपति से फोन पर बात की और उनसे टैरिफ वापस लेने का आग्रह किया। उन्होंने दावा किया कि आधी रात के बाद तक चली वह बातचीत जाहिर तौर पर अच्छी नहीं रही।

