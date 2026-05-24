US-Iran War Updates: अंतिम चरण में अमेरिका-ईरान के बीच 60 दिन के सीजफायर का अहम समझौता

US-Iran War Updates, (आज समाज), वाशिंगटन: अमेरिका और ईरान के बीच 60 दिन के सीजफायर का एक अहम समझौता अपने अंतिम चरण में है। एक्सियोस की एक रिपोर्ट में अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से बताया गया है कि बातचीत करने वाले अफसर बाकी बची कमियों को दूर करने और इस क्षेत्र में तनाव को और बढ़ने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोलना और ईरान के तेल की बिक्री फिर से शुरू करना शामिल है।

होर्मुज को फिर से खोल देगा समझौता

एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी के अनुसार, इस समझौते का मसौदा काम के बदले राहत की एक सख्त कूटनीतिक व्यवस्था पर आधारित है। अगर इसे लागू किया जाता है तो यह समझौता तुरंत अहम होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोल देगा, वैश्विक ऊर्जा बाजार पर दबाव को कुछ समय के लिए कम कर देगा और ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह से खत्म करने पर बातचीत के लिए 60 दिन की एक अहम समय-सीमा तय करेगा।

आज हो सकती है घोषणा

एक्सियोस के मुताबिक एक अमेरिकी अधिकारी ने इस व्यवस्था को सशर्त बताया और कहा कि ईरानी जितनी तेजी से बारूदी सुरंगें हटाएंगे और जहाजों की आवाजाही फिर से शुरू होने देंगे उतनी ही तेजी से नाकेबंदी हटा दी जाएगी। रिपोर्ट्स के अनुसार, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और मध्यस्थ, दोनों का मानना है कि इस बारे में घोषणा रविवार तक हो सकती है।

60 दिन के एमओयू का रूप लेगा समझौता

सूत्रों के अनुसार, यह समझौता 60 दिन के ‘समझौता ज्ञापन’ (एमओयू) का रूप लेगा, जिसके तहत ईरान को सुरक्षित समुद्री मार्ग बहाल करने के लिए होर्मुज जलडमरूमध्य में बिछाई गई नौसैनिक बारूदी सुरंगों को हटाना होगा। इसके बदले में, अमेरिका बंदरगाहों पर लगी पाबंदियां हटा लेगा और ईरान के तेल निर्यात को फिर से शुरू करने की अनुमति देने के लिए प्रतिबंधों में छूट देगा।

मसौदे में ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़ी प्रतिबद्धताएं भी शामिल

एमओयू के मसौदे में ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़ी प्रतिबद्धताएं भी शामिल हैं, जिसमें परमाणु हथियार न बनाने का वादा और यूरेनियम संवर्धन को निलंबित करने तथा अत्यधिक संवर्धित यूरेनियम के अपने भंडार को हटाने पर बातचीत करने की सहमति शामिल है। ईरान ने क्षेत्रीय मध्यस्थों के जरिए मौखिक रूप से यह प्रतिबद्धता जताई है कि वह अपने यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम को पूरी तरह से निलंबित करने और अत्यधिक संवर्धित यूरेनियम के अपने भंडार को सौंपने पर बातचीत करेगा।

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