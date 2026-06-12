US Iran Agreement: हमले की चेतावनी के बाद ट्रंप का यू-टर्न, ईरान डील से इजरायल के उड़े होश

US Iran Agreement: एक बार फिर मिडिल ईस्ट के जियोपॉलिटिकल माहौल को बदल गया है, अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कथित तौर पर न केवल दुनिया को बल्कि अमेरिका के सबसे करीबी सहयोगियों में से एक—इज़राइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को भी चौंका दिया है।

ईरान के खिलाफ संभावित मिलिट्री एक्शन की चेतावनी देने के कुछ ही घंटों बाद, ट्रंप ने अचानक घोषणा की कि अमेरिका के प्लान किए गए हमलों को आखिरी मिनट में रोक दिया गया है क्योंकि तेहरान के साथ एक बड़ी डिप्लोमैटिक सफलता अब हाथ में थी।

ट्रंप ने मिलिट्री एक्शन पर रोक लगाई

ट्रंप के बयान के मुताबिक, ईरान के साथ बातचीत काफी आगे बढ़ गई थी, जिसके कारण उन्होंने उन हवाई हमलों को रोक दिया जिन पर कथित तौर पर विचार किया जा रहा था।

अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ट्रुथ सोशल पर, ट्रंप ने दावा किया कि ईरान के टॉप लीडरशिप ने एक संभावित समझौते के फ्रेमवर्क को मंज़ूरी दे दी है और कुछ ही दिनों में एक फॉर्मल डील पर साइन हो सकते हैं।

ट्रंप ने कहा, “ईरान की लीडरशिप के साथ बातचीत में हाई-लेवल प्रोग्रेस को देखते हुए, मैंने आज शाम के लिए प्लान किए गए एयरस्ट्राइक और बॉम्बिंग ऑपरेशन को रोकने का फैसला किया है।”

इस घोषणा से टकराव से डिप्लोमेसी की ओर एक चौंकाने वाला बदलाव आया।

कहा जाता है कि नेतन्याहू अचानक चौंक गए

हालांकि, जिस बात ने और भी ज़्यादा ध्यान खींचा है, वह यह दावा है कि बेंजामिन नेतन्याहू को ट्रंप के फैसले के बारे में पहले से नहीं बताया गया था।

रिपोर्ट्स बताती हैं कि इज़राइली लीडरशिप को इस डेवलपमेंट के बारे में ट्रंप के पब्लिकली बताने के बाद ही पता चला। खबर है कि इस कदम से येरुशलम हैरान रह गया, खासकर यह देखते हुए कि इज़राइल लंबे समय से ईरान के खिलाफ नई बातचीत के बजाय और मज़बूत मिलिट्री एक्शन की मांग कर रहा है।

क्या U.S. ने ईरान के साथ अपना टकराव असल में खत्म कर दिया है?

ट्रंप ने एक कदम और आगे बढ़कर यह सुझाव दिया कि यूनाइटेड स्टेट्स ने असल में ईरान के साथ अपना टकराव खत्म कर दिया है। उन्होंने दावा किया कि तेहरान ने कभी भी न्यूक्लियर हथियार बनाने या हासिल करने पर सहमति नहीं जताई थी। माना जा रहा है कि प्रस्तावित फ्रेमवर्क में सीज़फ़ायर को बढ़ाना, स्ट्रेटेजिक रूप से ज़रूरी होर्मुज़ स्ट्रेट को फिर से खोलना और ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बातचीत फिर से शुरू करना भी शामिल है। अगर यह फ़ाइनल हो जाता है, तो यह एग्रीमेंट पूरे इलाके में पावर बैलेंस को काफ़ी बदल सकता है।

U.S.-इज़राइल स्ट्रैटेजी में दरार?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस घटना ने ईरान से निपटने के तरीके को लेकर वाशिंगटन और येरुशलम के बीच बढ़ते मतभेदों को सामने ला दिया है।

इज़राइल ने लगातार मिलिट्री प्रेशर बनाए रखने की वकालत की है, जबकि ट्रंप का नया तरीका डिप्लोमेसी को प्राथमिकता देता दिख रहा है।

जब हाल ही में एक इंटरव्यू में पूछा गया कि क्या नेतन्याहू डील में रुकावट डाल सकते हैं, तो ट्रंप ने कथित तौर पर साफ़ जवाब दिया: “उनके पास कोई चॉइस नहीं है। फ़ैसले मैं लेता हूँ, वह नहीं।”

इस टिप्पणी ने दुनिया की सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में से एक के अंदर पावर डायनामिक्स में बदलाव के बारे में अटकलों को हवा दी।

इज़राइल ने तनाव कम करने की कोशिश की

इस सरप्राइज़ अनाउंसमेंट के बाद, इज़राइली प्राइम मिनिस्टर के ऑफ़िस ने कन्फ़र्म किया कि ट्रंप और नेतन्याहू ने बाद में फ़ोन पर बात की। हालांकि खबर है कि इज़राइल इस प्रस्तावित समझौते में सीधे तौर पर शामिल नहीं है, लेकिन अधिकारियों ने कहा कि वे ट्रंप के इस भरोसे का स्वागत करते हैं कि किसी भी आखिरी डील में ईरान के न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म करने और उसकी मिसाइल क्षमताओं को कम करने के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे।

ईरान ने सावधानी बरतने की अपील की

ट्रंप के पॉजिटिव रवैये के बावजूद, ईरान ने अभी तक कथित समझौते को ऑफिशियली मंज़ूरी नहीं दी है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने इन दावों को समय से पहले का अंदाज़ा बताते हुए खारिज कर दिया, और कहा कि कतर और पाकिस्तान समेत मध्यस्थ बातचीत में लगे हुए हैं, लेकिन अभी कोई आखिरी फैसला नहीं हुआ है।

उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि तेहरान अपनी “रेड लाइन्स” से कोई समझौता नहीं करेगा और ज़ोर देकर कहा कि ईरान ने अब तक किसी भी ज़रूरी समझौते को मंज़ूरी नहीं दी है।

दुनिया भर में नतीजों वाला एक डिप्लोमैटिक जुआ

मिलिट्री कार्रवाई रोकने के ट्रंप के अचानक लिए गए फैसले ने दुनिया के सबसे अस्थिर संघर्षों में से एक में अनिश्चितता और संभावना की एक नई परत ला दी है।

यह उभरता हुआ डिप्लोमैटिक प्रयास स्थायी शांति की ओर ले जाता है या एक और अस्थायी रुकावट साबित होता है, यह देखना बाकी है। फिलहाल, एक बात साफ़ है: इस घोषणा ने इलाके के हिसाब-किताब को बदल दिया है और अमेरिका के सबसे करीबी साथी भी वॉशिंगटन के अगले कदम को समझने के लिए परेशान हो गए हैं।