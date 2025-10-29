US-India Relation: पीएम मोदी शानदार, जबदरस्त और मजबूत शख्सियत : ट्रंप

US-India Relation
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (फाइल फोटो)। 

Trump Again Lauds PM Modi, (आज समाज), सियोल/वाशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की है। उन्होंने पीएम मोदी को शानदार और मजबूत व्यक्ति बताया है। ट्रंप ने साथ ही भारत-अमेरिका के बीच व्यापार समझौता भी जल्द पूरा होने के संकेत दिए हैं। दरअसल, अमेरिकी राष्ट्रपति बुधवार को दक्षिण कोरिया में एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (एपीईसी) सम्मेलन की सीईओ वार्ता में हिस्सा लेने पहुंचे थे और उन्होंने इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भारतीय प्रधानमंत्री के साथ ही भारत से व्यापार समझौते का भी जिक्र किया।

भारत-पाकिस्तान संघर्ष का भी जिक्र किया

ट्रंप ने इस साल मई में भारत-पाकिस्तान के बीच हुए संघर्ष का भी जिक्र किया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक बार फिर दावा किया कि भारत-पाक संघर्ष के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत की थी। उन्होंने आॅपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया। भारतीय पीएम की तारीफ करते हुए ट्रंप ने अपने भाषण के दौरान पीएम मोदी को शानदार दिखने वाला शख्स बताया। उन्होंने साथ ही कहा कि मोदी जबरदस्त हैं और वह काफी मजबूत नेता भी हैं।

अमेरिकी राष्ट्रपति ने बताया कि भारत-पाक संघर्ष के बीच भारत के प्रधानमंत्री से हुई चर्चा के दौरान पीएम मोदी ने उनसे कहा, ‘हम लड़ते रहेंगे।’ उन्होंने यह भी दावा किया कि भारत की ओर से दो दिन बाद अमेरिका को फोन कर अपने रुख में नरमी दिखाई गई, जो एक बेहतरीन बात थी।

मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत सम्मान करता हूं

डोनाल्ड ट्रंप ने व्यापार समझौते को लेकर कहा, भारत-अमेरिका बहुत जल्द व्यापार समझौते पर दस्तखत करेंगे। हालांकि, इस बीच अमेरिकी राष्टÑपति ने आयात शुल्क को अमेरिका की ताकत के रूप में भी दर्शाया। उन्होंने फिर पुराना राग अलापा और कहा, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत सम्मान करता हूं और यदि आप भारत-पाकिस्तान पर गौर करें तो मैं भारत से ट्रेड डील करने वाला हूं।

गौरतलब है कि इससे पहले ट्रंप ने जापान में भी भारत-पाकिस्तान संघर्ष रुकवाने की बात कही थी। उन्होंने कहा कि गत मई में दोनों देशों के बीच हुई झड़पों में 7 विमान गिराए गए थे। ये विमान नए और खूबसूरत थे। ट्रंप ने दावा किया उन्होंने व्यापार के माध्यम से दोनों देशों के बीच तनाव खत्म करवाया था।

आखिरी चरण में है द्विपक्षीय व्यापार समझौता 

बता दें कि भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौता अपने आखिरी चरण में पहुंच गया है और बीच ट्रंप का इस संबंध में भारत के पक्ष में बेहद अहम है। दोनों देशों के बीच बीते कुछ माह से जारी गहन वार्ताओं के बाद अब डील का पहला चरण तकरीबन तय माना जा रहा है। सरकारी सूत्रों का कहना है कि भारत-अमेरिका पहले ट्रांच को अंतिम रूप देने के लिए बहुत करीब हैं और दोनों पक्षों के बीच केवल दस्तावेजी भाषा पर रजामंदी बननी बाकी है।

