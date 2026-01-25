US-India Army: अमेरिकी सेना के सेक्रेटरी ड्रिस्कॉल ने सीओएएस जनरल उपेंद्र द्विवेदी से की मुलाकात

Driscoll Met COAS General Upendra Dwivedi, (आज समाज), नई दिल्ली: अमेरिकी सेना के सेक्रेटरी डेनियल पी ड्रिस्कॉल ने सीओएएस (COAS) जनरल उपेंद्र द्विवेदी के साथ मुलाकात की। उन्होंने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को गहरा करने और नई दिल्ली और वाशिंगटन के बीच सैन्य जुड़ाव को मजबूत करने पर चर्चा की। भारतीय सेना के अतिरिक्त महानिदेशालय ने रविवार को एक्स पर एक पोस्ट में यह जानकारी दी।

द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा

अतिरिक्त महानिदेशालय ने कहा, डेनियल पी ड्रिस्कॉल और जनरल उपेंद्र द्विवेदी के बीच मुलाकात में हुई चर्चा द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को मजबूत करने, सैन्य-से-सैन्य जुड़ाव को गहरा करने और वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए दोनों सेनाओं की साझा प्रतिबद्धता को मजबूत करने पर केंद्रित थी।

सेना सचिव का यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका रक्षा संबंधों में लगातार गति देख रहे हैं। पिछले साल नवंबर में, नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के. त्रिपाठी ने भारत-अमेरिका समुद्री साझेदारी को गहरा करने और इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में साझा रणनीतिक हितों को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से संयुक्त राज्य अमेरिका का दौरा किया था।

भारत-अमेरिका रक्षा सहयोग के मुख्य स्तंभों पर केंद्रित थी चर्चा

दोनों पक्षों ने समुद्री सुरक्षा और डोमेन जागरूकता को मजबूत करने, परिचालन इंटरआॅपरेबिलिटी का विस्तार करने, सूचना साझाकरण बढ़ाने, संचार की समुद्री लाइनों और पानी के नीचे के बुनियादी ढांचे की रक्षा करने, और मानवीय सहायता, आपदा राहत, खोज और बचाव, समुद्री डकैती विरोधी, और अन्य गैर-पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों के लिए प्रतिक्रियाओं के समन्वय की योजनाओं की समीक्षा की।

संयुक्त राज्य अमेरिका ने इससे पहले नवंबर में भारत को एफजीएम-148 जेवलिन एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम और एम982ए1 एक्सकैलिबर प्रिसिजन-गाइडेड आर्टिलरी प्रोजेक्टाइल और संबंधित उपकरणों की बिक्री को भी मंजूरी दी थी, जिसका अनुमानित मूल्य USD 47.1 मिलियन था।

रक्षा सुरक्षा सहयोग एजेंसी (डीएससीए) ने एक अधिसूचना में इस बिक्री की घोषणा करते हुए कहा कि अमेरिकी विदेश विभाग ने USD 93 मिलियन मूल्य के सैन्य उपकरणों की बिक्री को मंजूरी दे दी है। इस खरीद में 100 जेवलिन मिसाइलें, एक फ्लाई-टू-बाय राउंड, 25 कमांड-लॉन्च यूनिट, प्रशिक्षण सहायता, सिमुलेशन राउंड, स्पेयर पार्ट्स और पूर्ण जीवनचक्र समर्थन शामिल हैं।

अक्टूबर में, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अमेरिकी युद्ध सचिव पीट हेगसेथ ने शुक्रवार को कुआलालंपुर में अमेरिका-भारत प्रमुख रक्षा साझेदारी के ढांचे पर एक समझौते का आदान-प्रदान किया, जो दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को मजबूत करने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।

