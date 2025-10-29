Business News Hindi : अमेरिकी फेडरल ओपन मार्केट कमेटी के नतीजे आज

केंद्रीय बैंक द्वारा ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद

Business News Hindi (आज समाज), बिजनेस डेस्क : वैश्विक तनाव बढ़ने और सुरक्षित निवेश की होड़ में सोने और चांदी की कीमतों में पिछले दिनों लगातार तेजी देखी गई। इस दौरान न केवल इन दोनों धातुओं ने भारतीय सर्राफा बाजार बल्कि वैश्विक स्तर पर नई ऊंचाई को छूआ। लेकिन अब पिछले कुछ दिन से इन दोनों धातुओं की कीमतों में लगातार कमी आ रही है।

सर्राफा बाजार के जानकारों का कहना है कि आने वाले कुछ दिन में इन दोनों की कीमतों में और भी ज्यादा कमी आ सकती है। इसके पीछे मुख्य कारण अमेरिकी फेडरल ओपन मार्केट कमेटी की नीति के नतीजे हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि आज होने जा रही अहम बैठक में, केंद्रीय बैंक द्वारा ब्याज दरों में 25 आधार अंकों की कटौती की उम्मीद है। यदि ऐसा होता है तो वैश्विक स्तर पर इन दोनों धातुओं की कीमत में कमी आना संभावित है।

पिछले दिनों इतनी रही भारतीय सर्राफा बाजार में कीमत

रिकॉर्ड हाई छूने के बाद अब दोनों कीमती धातुआें की कीमत में कमी का दार जारी है। पिछले कई दिन से इन दोनों आभूषण धातुओं के दाम लगातार गिर रहे हैं। जिससे आभूषण निर्माताओं और ग्राहकों ने राहत की सांस ली है। क्योंकि पिछले 10 माह में सोने की कीमत करीब 50 हजार के करीब बढ़ गई थी। जोकि अब गिर रहीं हैं। वहीं विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिका-चीन व्यापार तनाव कम होने से सुरक्षित निवेश की मांग कम होने से मंगलवार को दिल्ली में सोने का भाव गिर रहे हैं। आने वाले दिनों में भी इन दोनों धातुओं के दाम में अस्थिरता बनी रहने की संभावना है।

मंगलवार को इतने कम हुए दाम

मंगलवर को सोने के दाम 4,100 रुपये गिरकर 1,21,800 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गया। वैश्विक बाजारों में भी सोना 4,000 डॉलर प्रति औंस से नीचे आ गया। स्थानीय सर्राफा बाजार में 99.5 प्रतिशत शुद्धता वाले सोने का भाव भी 4,100 रुपए की गिरावट के साथ 1,21,200 रुपए प्रति 10 ग्राम (सभी करों सहित) रह गया। पिछले सत्र में में यह 1,25,300 रुपए प्रति 10 ग्राम के भाव पर बंद हुआ था।

सोमवार को इतनी कम हुई थी कीमत

सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी में सोने की कीमत 700 रुपये की गिरावट के साथ 1,25,900 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गई। अखिल भारतीय सरार्फा संघ के अनुसार शनिवार को पीली धातु 1,000 रुपये बढ़कर 1,26,600 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई थी। इस बीच, 99.5 प्रतिशत शुद्धता वाला सोना 700 रुपये की गिरावट के साथ 1,25,300 रुपये प्रति 10 ग्राम (सभी करों सहित) पर आ गया। पिछले सत्र में यह 1,26,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था।