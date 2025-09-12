US Crime: टेक्सास के डलास में एक मोटल में कुल्हाड़ी से भारतीय की हत्या

आरोपी डलास पुलिस की हिरासत में

Indian murdered In America, (आज समाज), वाशिंगटन: अमेरिका में एक मोटल में भारतीय व्यक्ति की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी गई है। वारदात बुधवार को डलास शहर में हुई। बताया जा रहा है कि मूल रूप से कर्नाटक (Karnataka) निवासी चंद्र नागमल्लैया (Chandra Nagamallaiah) ने कथित तौर पर 37 वर्षीय योर्डानिस कोबोस-मार्टिनेज (Yordanis Cobos-Martinez) को टूटी हुई वाशिंग मशीन का इस्तेमाल न करने के लिए कहा। इसी पर बहस के बाद कोबोस-मार्टिनेज ने नागमल्लैया पर कुल्हाड़ी से हमला उनका सिर काट दिया गया।

कोबोस-मार्टिनेज ने नागमल्लैया कई बार वार किए

शुरआती जानकारी के अनुसार कोबोस-मार्टिनेज इस बात से नाराज़ थे कि नागमल्लैया ने उन्हें सीधे संबोधित करने के बजाय किसी अन्य कर्मचारी से उनके निर्देशों का अनुवाद करने को कहा। बताया गया है कि इसके बाद आरोपी ने कुल्हाड़ी नहीं बल्कि चाकू उठाया और 50 वर्षीय व्यक्ति पर कई बार वार किया। नागमल्लैया ने कथित तौर पर पार्किंग से होते हुए मुख्य कार्यालय की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन आरोपी ने उनका पीछा किया।

परिवार वालों ने रोकने की कोशिश की तो उन्हें धक्का मार दिया

नागमल्लैया की पत्नी और 18 वर्षीय बेटा भी मुख्य कार्यालय से बाहर निकले और कोबोस-मार्टिनेज को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने उन्हें धक्का दे दिया। इसके बाद आरोपी ने पीड़ित का सिर काट दिया और उसके सिर पर लात मारी। एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें कोबोस-मार्टिनेज को कटा हुआ सिर उठाकर कूड़ेदान में ले जाते हुए दिखाया गया है। उसे तब गिरफ्तार किया गया जब वह खून से लथपथ, कुल्हाड़ी लेकर कूड़ेदान क्षेत्र से बाहर निकल रहा था।

भारतीय वाणिज्य दूतावास ने मौत पर शोक व्यक्त किया

भारतीय वाणिज्य दूतावास ने नागमल्लैया की दुखद मौत पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट में कहा, नागमल्लैया की उनके कार्यस्थल पर क्रूरतापूर्वक हत्या की गई। दूतावास ने कहा, हम परिवार के संपर्क में हैं और हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं। मामले पर बारीकी से नज़र रखी जा रही है। आरोपी कोबोस-मार्टिनेज डलास पुलिस की उसका ह्यूस्टन में पहले भी आपराधिक इतिहास रहा है, जिसमें वाहन चोरी और हमले के लिए गिरफ्तारियां भी शामिल हैं।

ये भी पढ़ें : America Crime: राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक की गोली मारकर हत्या