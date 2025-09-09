US Court Verdict: राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ यौन उत्पीड़न मानहानि का फैसला बरकरार

By
Vir Singh
-
0
6
US Court Verdict: राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ यौन उत्पीड़न मानहानि का आदेश बरकरार

Appeals Court Virdict Against Donald Trump, (आज समाज), वाशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दुष्कर्म के मामले में कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। एक संघीय अपील अदालत ने एल पत्रिका की पूर्व स्तंभकार, 81 वर्षीय ई जीन कैरोल को उनके 2019 के यौन उत्पीड़न के दावों पर बदनाम करने के लिए ट्रम्प के खिलाफ 83.3 मिलियन डॉलर के जूरी के फैसले को बरकरार रखा।

जीन कैरोल के दावे को खारिज कर प्रतिष्ठा को पहुंचाने का आरोप

ट्रंप ने 2019 में जीन कैरोल के दुष्कर्म के दावे को खारिज करके उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया था। मैनहट्टन स्थित द्वितीय सर्किट के लिए अमेरिकी सर्किट अपील अदालत ने सोमवार को जूरी के फैसले को खारिज करने से इनकार करते हुए ट्रंप के इस तर्क को खारिज कर दिया कि जनवरी 2024 के फैसले को पलट दिया जाना चाहिए क्योंकि वह कैरोल के मुकदमे से राष्ट्रपति पद की छूट के हकदार हैं।

उचित थे जूरी द्वारा विधिवत दिए गए हर्जाने के फैसले 

दूसरे सर्किट की अदालत ने कहा, हम मानते हैं कि जिला अदालत ने चुनौती दिए गए किसी भी फैसले में कोई गलती नहीं की है और जूरी द्वारा विधिवत दिए गए हर्जाने के फैसले इस मामले के असाधारण और गंभीर तथ्यों के मद्देनजर उचित थे। उन्होंने कहा, इस मामले में न तो व्हाइट हाउस और न ही डोनाल्ड ट्रंप के निजी वकीलों ने टिप्पणी के अनुरोधों का तुरंत जवाब दिया।

कैरोल ने ड्रेसिंग रूम में ट्रंप पर लगाया था हमले का आरोप

बता दें कि अदालत ने 13 जून को जीन कैरोल द्वारा मई 2023 में अमेरिकी राष्टÑपति के खिलाफ इसी तरह के मानहानि और यौन उत्पीड़न के मुकदमे में दिए गए 50 लाख डॉलर के अलग जूरी के फैसले को बरकरार रखा। लेखिका कैरोल ने ट्रंप पर 1996 के आसपास बर्गडॉर्फ गुडमैन डिपार्टमेंट स्टोर के ड्रेसिंग रूम में उन पर हमला करने का आरोप लगाया।

ट्रंप ने पहली बार जून 2019 में किया था दावे का खंडन 

डोनाल्ड ट्रंप ने पहली बार जून 2019 में उनके दावे का खंडन किया था। अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक रिपोर्टर से कहा था कि जीन कैरोल मेरे टाइप की नहीं थीं और उन्होंने अपने जीवन पर एक संस्मरण, ‘हमें पुरुषों की क्या जरूरत है’ नामक किताब बेचने के लिए यह कहानी गढ़ी थी। ट्रंप ने अक्टूबर 2022 में ट्रुथ सोशल पोस्ट में अपनी टिप्पणियों को दोहराया, जिससे हालांकि जूरी ने यह नहीं पाया कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने जीन कैरोल के साथ दुष्कर्म किया था।

यह भी पढ़ें : Donald Trump : प्रधानमंत्री मोदी हमेशा दोस्त रहेंगे, मोदी बोले, यूएस प्रेसिडेंट की भावनाओं का पुरा सम्मान