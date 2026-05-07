Nandamuri Balakrishna के बारे में Urvashi Rautela ने कही ऐसी बात, फैंस भी रह गए हैरान

Urvashi Rautela: साउथ के सुपरस्टार नंदमुरी बालकृष्ण, जिन्होंने अपनी फिल्म डाकू महाराज से बहुत ध्यान खींचा था, एक बार फिर सुर्खियों में हैं। इस बार एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला के उनकी ऑफ-स्क्रीन पर्सनैलिटी के बारे में खुलकर खुलासे की वजह से।

बालकृष्ण अक्सर अपने गुस्सैल बर्ताव और गुस्से को लेकर विवादों में रहे हैं। डाकू महाराज के प्रमोशन के दौरान, इवेंट्स के दौरान उर्वशी के साथ कुछ पल सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद उनकी ऑनलाइन बुराई भी हुई थी। हालांकि, एक्ट्रेस ने अब सुपरस्टार का एक बिल्कुल अलग साइड शेयर किया है जिसके बारे में शायद बहुत से फैंस नहीं जानते होंगे।

टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ एक इंटरव्यू में बात करते हुए, उर्वशी रौतेला ने बताया कि बालकृष्ण के साथ काम करना उनके लिए एक यादगार अनुभव था। उन्होंने उन्हें एक ज़बरदस्त एक्टर कहा और माना कि हालांकि उन्होंने उन्हें कई बार सेट पर गुस्सा होते देखा था, लेकिन उनकी पर्सनैलिटी में एक मज़ेदार और बच्चों जैसा साइड भी था।

उर्वशी ने बताया कि पिछले साल वैलेंटाइन्स डे पर उन्हें विश करने वाले पहले इंसान बालकृष्ण थे, यह बात उन्हें आज भी अच्छे से याद है। उनके मुताबिक, अपनी बड़ी इमेज के बावजूद, सुपरस्टार असल ज़िंदगी में बहुत मिलनसार, एनर्जेटिक और ज़मीन से जुड़े हुए हैं।

एक्ट्रेस ने आगे कहा कि लोग अक्सर बालकृष्ण को उनकी पब्लिक इमेज की वजह से गलत समझते हैं। उन्होंने बताया कि उन्हें बच्चों के साथ समय बिताना, लोगों से प्यार से बात करना और सेट पर एक अनोखी एनर्जी लाना पसंद है। उर्वशी ने ज़ोर देकर कहा कि बालकृष्ण सिर्फ़ अपनी गुस्सैल इमेज से कहीं ज़्यादा हैं।

दिलचस्प बात यह है कि पहले रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि उर्वशी रौतेला ने डाकू महाराज के गाने “टिबिडिबिडी” में अपने अपीयरेंस के लिए लगभग ₹3 करोड़ चार्ज किए थे। इस गाने पर ऑनलाइन ज़बरदस्त बहस हुई थी और दोनों स्टार्स की बुराई भी हुई थी,

लेकिन कॉन्ट्रोवर्सी के बावजूद, फ़िल्म ने ज़बरदस्त परफॉर्म किया और बालकृष्ण की परफॉर्मेंस को फैंस से तारीफ़ मिली। अब, फिल्म की रिलीज के काफी समय बाद, उर्वशी के नए बयानों ने एक बार फिर बालकृष्ण को चर्चा में ला दिया है – लेकिन इस बार उनकी पर्सनैलिटी के नरम और ज्यादा इमोशनल पहलू के लिए।

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