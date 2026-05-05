Urvashi Dholakia News: 46 की उम्र में बिकिनी में छा गईं ये हसीना, टोंड फिगर देख फैंस बोले—उफ्फ

Urvashi Dholakia News: मशहूर टीवी एक्ट्रेस उर्वशी ढोलकिया एक बार फिर अपनी शानदार वेकेशन तस्वीरों की वजह से सुर्खियों में हैं। 46 साल की इस डीवा ने थाईलैंड में अपनी गर्ल गैंग के साथ वेकेशन का मज़ा लेते हुए माहौल में गर्मी बढ़ा दी, और अपने आत्मविश्वास व स्टाइल से फैंस को हैरान कर दिया।

एक बोल्ड बिकिनी लुक जिसने सबका ध्यान खींच लिया

उर्वशी ने इंस्टाग्राम पर कई शानदार तस्वीरें शेयर कीं, जिनमें वह प्रिंटेड लाल और काली बिकिनी में बेहद खूबसूरत लग रही हैं। अपनी एकदम फिट और टोन्ड बॉडी दिखाते हुए, एक्ट्रेस ने अपने कातिलाना एक्सप्रेशन्स और बिंदास अंदाज़ से भरपूर आत्मविश्वास दिखाया।

उन्होंने अपने लुक को काले चश्मे, एक खास नेकपीस और हल्के मेकअप के साथ पूरा किया, जो स्टाइलिश होने के साथ-साथ बेहद क्लासी भी लग रहा था।

आत्मविश्वास और ग्लैमर का जलवा

समुद्र किनारे आराम करने से लेकर वेकेशन के माहौल का मज़ा लेने तक, उर्वशी पूरी तरह से सहज और ज़िंदगी से भरपूर नज़र आईं। उनके बोल्ड और ग्लैमरस अंदाज़ ने तुरंत सबका ध्यान खींच लिया, और फैंस ने कमेंट सेक्शन में उनकी तारीफों की झड़ी लगा दी।

“आप तो कमाल लग रही हैं!”, “खूबसूरत महिला”, और “बहुत हॉट!” जैसे कमेंट्स से पता चलता है कि उनके लुक ने सोशल मीडिया यूज़र्स को कितना प्रभावित किया है।

उम्र तो बस एक नंबर है

उनके इस अंदाज़ को और भी ज़्यादा प्रेरणादायक बनाने वाली बात यह है कि उर्वशी दो बड़े बेटों की माँ हैं। इसके बावजूद, उनकी फिटनेस और बोल्ड स्टाइल को देखकर उनकी उम्र का अंदाज़ा लगाना मुश्किल है।

एक स्टाइल आइकन जो कभी निराश नहीं करती

अपने हॉट और ग्लैमरस अंदाज़ के लिए मशहूर, उर्वशी ढोलकिया अपने बेबाक फैशन चॉइस से लगातार लोगों का दिल जीत रही हैं। एक बार फिर, उन्होंने यह साबित कर दिया है कि शानदार दिखने की सबसे बड़ी कुंजी आत्मविश्वास ही है—फिर चाहे उम्र कोई भी हो।