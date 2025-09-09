Urmila Matondkar Dance: 51 की उम्र में उर्मिला ने लगाया ऐसा ठुमका, 21 साल की हसीनाएँ भी रह गईं फेल

Urmila Matondkar Dance, (आज समाज), नई दिल्ली: सदाबहार ‘रंगीला गर्ल’ उर्मिला मातोंडकर ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि उम्र सिर्फ़ एक संख्या है। 51 साल की उम्र में, उन्होंने अपने नए डांस वीडियो से इंटरनेट पर धूम मचा दी है, जिसमें उन्होंने मशहूर गाने ‘रंगीला’ पर ठुमके लगाए हैं। एक आकर्षक शॉर्ट आउटफिट और हाई हील्स पहने, उर्मिला के सिज़लिंग मूव्स ने फैन्स और यहाँ तक कि युवा अभिनेत्रियों को भी पूरी तरह से मंत्रमुग्ध कर दिया।
रंगीला के 30 साल पूरे होने का जश्न
सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते हुए, उर्मिला ने एक भावुक नोट लिखा: “यह मेरे लिए कभी सिर्फ़ एक फ़िल्म नहीं थी। यह हमेशा जीवन का उत्सव रही है। आशा, सपने, सुंदरता, प्रेम और इच्छाओं का। हर एक दृश्य आज भी मेरे चेहरे पर एक बचपन जैसी मुस्कान ला देता है।
यह जीवन के नौ रसों—श्रृंगार, हास्य, करुणा, रौद्र, वीर, भयानक, द्विभात, अद्भुत और शांति—की एक यात्रा थी। एक युवा लड़की सिल्वर स्क्रीन पर अपने सपनों का पीछा करती है—मेरे लिए रंगीला यही थी। आज, मैं आप सभी को उस कालातीत यात्रा पर वापस ले जाती हूँ।”
अभिनेत्री ने प्रशंसकों को याद दिलाया कि रंगीला ने 30 साल पहले पहली बार दिल जीता था, फिर भी इसका जादू आज भी उतना ही शक्तिशाली है। उन्होंने आगे कहा, “आज भी, यह फ़िल्म आपको उन खूबसूरत पलों में वापस ले जा सकती है। मुझे अपने जीवन का हिस्सा बनाने के लिए आप सभी का धन्यवाद। हो जा रंगीला रे!”
उर्मिला के डांस ने फैन्स को किया हैरान
वायरल क्लिप में, उर्मिला एक छत पर शानदार अंदाज़ में घूमती और थिरकती नज़र आ रही हैं, उनके खुले बाल लहरा रहे हैं और वह अपनी ऊर्जा से भरपूर डांस कर रही हैं। फैन्स ने कमेंट सेक्शन में प्यार की बाढ़ ला दी, और सेलिब्रिटीज़ भी इसमें शामिल हो गए। दीया मिर्ज़ा ने एक भावुक नोट लिखा, “तुम्हें तब भी प्यार करती थी, अब और भी ज़्यादा प्यार करती हूँ।”
एक सदाबहार क्लासिक
राम गोपाल वर्मा द्वारा निर्देशित रंगीला 8 सितंबर, 1995 को रिलीज़ हुई थी। इस फिल्म में उर्मिला के साथ आमिर खान थे, जिन्होंने मिली की भूमिका निभाई थी – एक महत्वाकांक्षी अभिनेत्री जो स्टारडम के अपने सपने को पूरा करने की कोशिश कर रही थी। यह फिल्म न केवल एक कल्ट क्लासिक बन गई, बल्कि इसने उर्मिला को बॉलीवुड की अविस्मरणीय दिवा के रूप में स्थापित कर दिया।