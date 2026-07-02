Uorfi Javed Kamakhya Temple: कामाख्या मंदिर में पूजा करती दिखीं उर्फी जावेद, धर्म परिवर्तन की अफवाहों ने फिर पकड़ा जोर

Uorfi Javed Kamakhya Temple: बॉलीवुड एक्ट्रेस और सोशल मीडिया सेंसेशन उर्फी जावेद एक बार फिर चर्चा में हैं, लेकिन इस बार वजह उनके बोल्ड फ़ैशन चॉइस नहीं हैं। एक्ट्रेस ने हाल ही में गुवाहाटी के मशहूर कामाख्या मंदिर का दौरा किया, जहाँ उन्हें पारंपरिक लुक में आशीर्वाद लेते हुए देखा गया।

माथे पर लाल तिलक, सिर पर दुपट्टा और गले में पवित्र चुनरी ओढ़े उर्फी का सादा लुक सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो गया। जहाँ कई फ़ैन्स ने उनके पारंपरिक अवतार की तारीफ़ की, वहीं उनके मंदिर जाने से धर्म बदलने की हालिया अफ़वाहों पर भी चर्चा फिर से शुरू हो गई।

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कुछ दिन पहले, कई सोशल मीडिया पोस्ट में झूठा दावा किया गया था कि उर्फी ने दूसरा धर्म अपना लिया है और अपना नाम बदलकर “रीटा भारद्वाज” रख लिया है। ये अफ़वाहें ऑनलाइन तेज़ी से फैलीं, जिससे काफ़ी अटकलें लगने लगीं।

हालाँकि, उर्फी ने इन दावों को ख़ारिज करने में ज़रा भी देर नहीं की। अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर वायरल वीडियो में से एक को शेयर करते हुए, उन्होंने गलत जानकारी फैलाने वालों की आलोचना की और साफ़ किया कि ये रिपोर्ट पूरी तरह से झूठी थीं।

उन्होंने लिखा, “मैंने कभी अपना नाम या धर्म नहीं बदला है। कृपया खुद को मीडिया कहने से पहले थोड़ी रिसर्च कर लें।” उर्फी ने आगे कहा कि वह किसी खास धर्म में विश्वास नहीं करतीं, जिससे यह साफ़ हो गया कि वायरल दावों में कोई सच्चाई नहीं थी।

अपनी बेबाक पर्सनैलिटी के लिए जानी जाने वाली एक्ट्रेस ने यह भी कहा, “मैं सिर्फ़ अपने कपड़ों से ही बोल्ड नहीं हूँ, बल्कि अपनी बातों में भी उतनी ही बोल्ड हूँ। लेकिन आज मेरा मूड नहीं है।” उन्होंने लोगों से यह भी कहा कि अगर वे चाहें तो उनकी आलोचना कर सकते हैं, लेकिन झूठी ख़बरें न फैलाएँ।

हालाँकि कामाख्या मंदिर के उनके दौरे ने एक बार फिर ऑनलाइन चर्चा छेड़ दी है, लेकिन उर्फी की पहले की सफ़ाई भी सोशल मीडिया पर घूम रही है। एक्ट्रेस पहले ही साफ़ कर चुकी हैं कि मंदिर जाने या किसी धार्मिक स्थल पर प्रार्थना करने को धर्म परिवर्तन का सबूत नहीं माना जाना चाहिए।