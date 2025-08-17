Urfi Javed injured: उर्फी जावेद घायल! चेहरा खून से लथपथ, किसने उन पर हमला किया?

Urfi Javed injured, (आज समाज), नई दिल्ली: लोकप्रिय सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और रियलिटी शो द ट्रेटर्स की विजेता उर्फी जावेद ने एक बार फिर अपने फैंस को चौंका दिया है।

अभिनेत्री ने इंस्टाग्राम पर कुछ परेशान करने वाली तस्वीरें और वीडियो शेयर किए हैं, जिनमें उनके चेहरे से खून टपकता दिख रहा है। उनके इस नए लुक ने प्रशंसकों को चिंतित और उत्सुक कर दिया है। आखिर इस बार उर्फी को हुआ क्या था?

उर्फी जावेद ने चौंकाने वाली वजह बताई

अपने घायल चेहरे की एक तस्वीर शेयर करते हुए, उर्फी ने लिखा “बिल्ली के माता-पिता, क्या आपको समझ आ रहा है? मैं सोफ़े पर बैठी थी कि मेरी बिल्ली ने अचानक मुझे (गलती से) खरोंच दिया।” तस्वीर में उनकी आँख के ठीक नीचे सूजन और गहरी खरोंच साफ़ दिखाई दे रही है। बाद में, उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक क्लोज़-अप वीडियो भी पोस्ट किया, जिसमें प्रशंसक ताज़ा घाव और खून के निशान देख सकते थे।

खून बहना बंद नहीं हो रहा था

इस क्लिप में, उर्फी ने बताया कि बिल्ली का पंजा उनकी आँख के बहुत पास आकर लगा था। “अगर खरोंच थोड़ी और ऊपर होती, तो मेरी आँख को नुकसान पहुँच सकता था,” उसने कहा। उसका चेहरा सूज गया है, और घंटों बाद भी खून बहना बंद नहीं हुआ था। उसने बिल्ली का भी खुलासा किया और मज़ाक में उसे “दुष्ट” कहा।

फैंस चिंतित

एक और वीडियो में, उर्फी की बिल्ली को कोई पकड़े हुए दिखाया गया है, जबकि वह लगातार शरारत कर रही है। उर्फी हँसते हुए कहती है, “यह तो बहुत शरारती हो गई है।” लेकिन उसके हल्के-फुल्के अंदाज़ के बावजूद, प्रशंसक वाकई चिंतित हैं। कई लोगों ने बताया कि अगर चेहरे पर लगी चोट के निशान रह गए, तो उसका करियर प्रभावित हो सकता है।