Urfi Javed New Dress: कॉफी से बनी ड्रेस पहनकर उर्फी जावेद ने मचाया तहलका, इंटरनेट रह गया दंग

Urfi Javed New Dress: TV एक्ट्रेस और मॉडल उर्फी जावेद एक बार फिर अपने बोल्ड और हटके फैशन चॉइस की वजह से सुर्खियों में हैं। रोज़मर्रा की चीज़ों से हैरान कर देने वाले आउटफिट बनाने के लिए मशहूर उर्फी ने इस बार तो कमाल ही कर दिया—उन्होंने पूरी तरह से कॉफी से बनी एक ड्रेस तैयार की है!

कॉफी से बनी ड्रेस? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना!

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उर्फी ने हाल ही में अपने Instagram पर एक वीडियो शेयर किया, जिसने फैंस और सेलेब्रिटीज़, दोनों को ही हैरान कर दिया। इस क्लिप में, वह शुरुआत में पूछती हैं, “क्या कॉफी से ड्रेस बन सकती है?”—और फिर यह साबित कर देती हैं कि हाँ, बिल्कुल बन सकती है।

कॉफी और नैपकिन का इस्तेमाल करके, उर्फी ने एक अनोखी फ्लोरल ड्रेस बनाई और पूरे आत्मविश्वास के साथ कैमरे के सामने उसे फ्लॉन्ट किया। इस ट्रांसफॉर्मेशन को देखकर देखने वाले हैरान रह गए, जिनमें करण कुंद्रा, सनी लियोन और जन्नत ज़ुबैर जैसे सेलेब्स भी शामिल थे, जो वीडियो में हैरान-परेशान नज़र आए। इस क्लिप को शेयर करते हुए उर्फी ने कैप्शन में लिखा: “यह ड्रेस कॉफी से बनी है। ड्रेस और गाने, दोनों पर ध्यान दें।”

इंटरनेट का रिएक्शन — तारीफ से लेकर ट्रोलिंग तक

जैसे ही यह वीडियो वायरल हुआ, सोशल मीडिया यूज़र्स ने कमेंट सेक्शन में कमेंट्स की बाढ़ ला दी। कुछ लोगों ने उनकी क्रिएटिविटी की तारीफ की: “वह सचमुच कुछ भी बना सकती है!” “अगर उर्फी है, तो कुछ भी मुमकिन है!”

वहीं, जैसा कि उम्मीद थी, कुछ लोगों ने मज़ेदार और ताने भरे कमेंट्स करके उन्हें ट्रोल भी किया: “अगली बार, चीनी और काली मिर्च से ड्रेस बनाने की कोशिश करना!”

“यह तो पागलपन है!”

आप उनसे प्यार करें या नफ़रत, एक बात तो पक्की है—उर्फी को पता है कि लोगों को अपनी बातों में कैसे उलझाए रखना है।

एक्सपेरिमेंट करना ही उनका सिग्नेचर स्टाइल है

यह पहली बार नहीं है जब उर्फी ने अपने आउटफिट्स के साथ एक्सपेरिमेंट किया है। खाने-पीने की चीज़ों से लेकर घर में रोज़ इस्तेमाल होने वाली चीज़ों तक, उन्होंने अपने हटके फैशन आइडियाज़ से फैंस को बार-बार चौंकाया है।

दिलचस्प बात यह है कि TV शोज़ और रियलिटी प्रोग्राम्स में काम करने के बावजूद, उर्फी अक्सर अपनी एक्टिंग करियर से ज़्यादा अपने फैशन स्टेटमेंट्स की वजह से सुर्खियों में रहती हैं। ट्रोलर्स आते-जाते रहेंगे, लेकिन वह अपना काम करती रहेंगी—बिना किसी डर के और बिना किसी परवाह के।

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