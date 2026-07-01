Uorfi Javed Video: उर्फी जावेद बनीं इच्छाधारी नागिन, अनोखे लुक ने मचा दिया तहलका

Uorfi Javed Video: फैशन इन्फ्लुएंसर और एक्ट्रेस उर्फी जावेद, जो अलग स्टाइल की सीमाओं को आगे बढ़ाने के लिए जानी जाती हैं, ने एक बार फिर अपने पहले कभी न देखे गए लुक से इंटरनेट का ध्यान खींचा है। कांच, चेन और अनोखे मटीरियल से बने आउटफिट्स के साथ एक्सपेरिमेंट करने के बाद, उर्फी अब इच्छाधारी नागिन के अवतार में आ गई हैं। हालांकि, अपने पिछले क्रिएशन्स के उलट, एक्ट्रेस ने माना कि यह खास फैशन एक्सपेरिमेंट वैसा नहीं हुआ जैसा उन्होंने सोचा था।

“यह मेरा सबसे बड़ा फैशन फेलियर है”

उर्फी ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक नया वीडियो शेयर किया, जिसमें फैंस को उनके लेटेस्ट क्रिएशन के पर्दे के पीछे की झलक दिखाई गई। हैरानी की बात है कि उन्होंने वीडियो की शुरुआत यह कहकर की कि वह फाइनल रिजल्ट से निराश हैं।

इसे अपना “सबसे बड़ा फैशन फ्लॉप” बताते हुए, उर्फी ने बताया कि उनकी पूरी टीम भी इस बात से सहमत थी कि यह आउटफिट उनके ओरिजिनल विज़न से मैच नहीं कर पाया। उन्होंने इसे अपने अब तक के सबसे रिस्की क्रिएटिव एक्सपेरिमेंट में से एक बताया और कहा कि उन्हें यह मानने में कोई झिझक नहीं है कि यह प्लान के मुताबिक काम नहीं कर पाया।

एकता कपूर की आइकॉनिक नागिन से इंस्पायर्ड

लुक के पीछे की इंस्पिरेशन के बारे में बताते हुए, उर्फी ने बताया कि वह हमेशा से प्रोड्यूसर एकता कपूर और उनकी ब्लॉकबस्टर सुपरनैचुरल फ्रेंचाइजी नागिन की बहुत बड़ी फैन रही हैं।

ट्रिब्यूट देने के लिए, उन्होंने एक कॉस्ट्यूम डिज़ाइन किया जिसमें उनके शरीर पर एक सांप लिपटा हुआ था, साथ में चमकती हुई LED लाइटें भी थीं जो अंधेरे में जलती थीं। हालांकि यह कॉन्सेप्ट कागज़ पर बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन फाइनल एग्जीक्यूशन उनके सोचे हुए से बहुत अलग निकला।

वीडियो शेयर करते हुए, उर्फी ने लिखा कि ज़िंदगी में हर एक्सपेरिमेंट सफल नहीं होता, लेकिन यह आउटफिट पूरी तरह से नागिन और एकता कपूर को ट्रिब्यूट देने के लिए बनाया गया था। फैंस ने उनकी ईमानदारी और क्रिएटिविटी की तारीफ की

हालांकि उर्फी ने माना कि आउटफिट उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा, लेकिन उनकी ईमानदारी ने फैंस का दिल जीत लिया। सोशल मीडिया यूजर्स ने बिना डरे एक्सपेरिमेंट करने की उनकी इच्छा की तारीफ की और इस बात की तारीफ की कि उन्होंने डिजाइन की कमियों को खुलकर माना, बजाय इसके कि वे इसे सफल मानें।

इसे एक फेल एक्सपेरिमेंट कहने के बावजूद, उर्फी का यूनिक इच्छाधारी नागिन अवतार वायरल हो गया है, जिससे एक बार फिर साबित होता है कि उनके बोल्ड फैशन चॉइस उन्हें लाइमलाइट में बनाए रखते हैं।