ट्रॉली पर आईं Urfi Javed! पीछे से TV एक्टर्स करते रहे चुगलियां

Urfi Javed: अपने बोल्ड और एक्सपेरिमेंटल फैशन चॉइस के लिए जानी जाने वाली उर्फी जावेद एक बार फिर सुर्खियों में हैं और इस बार, सिर्फ़ अपने आउटफिट के लिए नहीं, बल्कि उससे हुए ड्रामे के लिए भी। एक्ट्रेस हाल ही में एक इवेंट में ऐसा आउटफिट पहनकर पहुंचीं जिसे संभालना इतना मुश्किल था कि उन्हें वेन्यू तक पहुंचने के लिए ट्रॉली की मदद लेनी पड़ी। हां, आपने सही पढ़ा! उर्फी का ट्रॉली पर खड़े होकर वेन्यू की तरफ जाते हुए एक वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

होटल स्टाफ को मुझ पर दया आ गई

वायरल क्लिप में, उर्फी को यह कहते हुए सुना जा सकता है, “मुझे चलने में दिक्कत हो रही थी, इसलिए होटल स्टाफ को मुझ पर दया आ गई और उन्होंने मुझे यह ट्रॉली दी। पैदल चलकर वेन्यू तक पहुंचने में मुझे 20 मिनट लग जाते।” वह भारी मेकअप और हाई हील्स के साथ एक सफेद आउटफिट पहने हुए दिखीं,

लेकिन उनके हाव-भाव से साफ था कि खड़े रहना भी उनके लिए मुश्किल था। जैसे ही यह वीडियो सामने आया, नेटिज़न्स ने उन्हें बेरहमी से ट्रोल करना शुरू कर दिया। कई यूज़र्स ने उन्हें “पागल” कहा और उनके फैशन चॉइस पर सवाल उठाए।

टीवी सेलेब्स उर्फी के बारे में गॉसिप करते पकड़े गए

ड्रामा यहीं खत्म नहीं हुआ। उसी इवेंट का एक और वीडियो अब ध्यान खींच रहा है, जिसमें टीवी स्टार्स अली गोनी, जैस्मीन भसीन, जन्नत ज़ुबैर और ईशा मालवीय उर्फी के जाने के बाद आपस में बात करते दिख रहे हैं। फैंस का दावा है कि उनके हाव-भाव और हंसी से ऐसा लगता है कि वे उर्फी के पीछे उनके बारे में गॉसिप कर रहे थे और उनका मज़ाक उड़ा रहे थे।

जन्नत और ईशा हंसते हुए दिखे, जबकि अली और जैस्मीन भी बातचीत में शामिल हो गए, जिससे यह पल और भी ज़्यादा ध्यान खींचने वाला बन गया। अब ये दोनों वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहे हैं, और एक बार फिर, उर्फी जावेद विवादों के केंद्र में आ गई हैं।