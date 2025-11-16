Urban Vibe Clip 2 OWS Earbuds : सिर्फ ₹1,999 में लॉन्च हुए ये जबरदस्त क्लिप-ऑन ईयरबड्स

Urban Vibe Clip 2 OWS Earbuds : अर्बन वाइब क्लिप 2 OWS ईयरबड्स आधिकारिक तौर पर भारत में लॉन्च हो गए हैं, जो क्लिप-ऑन डिज़ाइन की उपयोगिता और ओपन-ईयर ईयरबड्स के आराम का संगम हैं। इन वायरलेस ईयरबड्स में AI एनवायर्नमेंटल नॉइज़ कैंसलेशन (AI-ENC), ब्लूटूथ v5.3, IPX5 वाटर रेसिस्टेंस और कई अन्य उन्नत सुविधाएँ हैं जो एक सक्रिय जीवनशैली के लिए डिज़ाइन की गई हैं। यहाँ आपको वो सब कुछ बताया गया है जो आपको जानना ज़रूरी है।

कीमत और उपलब्धता

अर्बन वाइब क्लिप 2 ओपन-ईयर वायरलेस ईयरबड्स सीमित समय के लिए ₹1,999 की शुरुआती कीमत पर उपलब्ध हैं। खरीदार इन्हें अर्बन की आधिकारिक वेबसाइट, अमेज़न, फ्लिपकार्ट और भारत भर के चुनिंदा ऑफलाइन रिटेल स्टोर से खरीद सकते हैं।

अर्बन वाइब क्लिप 2 की मुख्य विशेषताएँ

वाइब क्लिप 2 एक अभिनव ओपन-ईयर क्लिप-ऑन डिज़ाइन के साथ आता है जो आपके कानों के चारों ओर कान की नली को अवरुद्ध किए बिना स्थिर रहता है।

यह डिज़ाइन वायु प्रवाह और दबाव-मुक्त आराम सुनिश्चित करता है, जिससे उपयोगकर्ता अपने आस-पास के वातावरण से अवगत रहते हुए संगीत, कॉल या पॉडकास्ट का आनंद ले सकते हैं – जॉगिंग, साइकिलिंग, वर्कआउट या बाहरी गतिविधियों के लिए एकदम सही।

ईयरबड्स क्रिस्टल-क्लियर ऑडियो

16.2 मिमी डायनामिक ड्राइवरों से लैस, ये ईयरबड्स क्रिस्टल-क्लियर ऑडियो, विस्तृत हाई, संतुलित मिड और डीप बास प्रदान करते हैं। AI-ENC फ़ीचर बैकग्राउंड शोर को कम करता है, जिससे शोर भरे वातावरण में भी क्रिस्टल-क्लियर कॉल क्वालिटी सुनिश्चित होती है।

डुअल-डिवाइस पेयरिंग फ़ीचर

ब्लूटूथ 5.3 के साथ, उपयोगकर्ताओं को स्थिर कनेक्टिविटी और कम विलंबता मिलती है, जो उन्हें मनोरंजन और मल्टीटास्किंग दोनों के लिए आदर्श बनाता है। डुअल-डिवाइस पेयरिंग फ़ीचर आपके स्मार्टफ़ोन और लैपटॉप जैसे दो उपकरणों के बीच सहज स्विचिंग की अनुमति देता है।

60 घंटे का प्लेबैक

ईयरबड्स चार्जिंग केस के साथ कुल 60 घंटे का प्रभावशाली प्लेबैक और एक बार चार्ज करने पर 18 घंटे तक लगातार उपयोग का वादा करते हैं। टाइप-सी फ़ास्ट चार्जिंग सपोर्ट कुछ ही मिनटों की चार्जिंग में घंटों तक प्लेबैक सुनिश्चित करता है।

IPX5 रेटिंग वाइब क्लिप 2 ईयरबड्स को पसीने और छींटों से बचाती है, जबकि हल्का, एर्गोनोमिक क्लिप-ऑन फ्रेम उन्हें लंबे समय तक इस्तेमाल के दौरान भी सुरक्षित और आरामदायक बनाए रखता है।

इसके अलावा, ईयरबड्स सिरी और गूगल असिस्टेंट जैसे वॉयस असिस्टेंट को सपोर्ट करते हैं और आसान म्यूजिक प्लेबैक, कॉल मैनेजमेंट और वॉल्यूम एडजस्टमेंट के लिए टच-सेंसिटिव कंट्रोल के साथ आते हैं।