UPSC NDA II Result Out : UPSC NDA II ने जारी किया अपना परिणाम, ऐसे देखे अपना रिजल्ट

UPSC NDA II Result Out : अगर आप भी थे UPSC परीक्षा के दावेदार और इंतज़ार में बैठे थे अपने परिणाम के तो आपको बता दे की संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने सितंबर 2025 में आयोजित लिखित परीक्षा के लिए NDA & NA II 2025 का रिजल्ट आधिकारिक तौर पर घोषित कर दिया है। परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार अब UPSC वेबसाइट पर जारी सफल उम्मीदवारों की सूची में अपना रोल नंबर देख सकते हैं। शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को नेशनल डिफेंस एकेडमी (NDA) और नेवल एकेडमी (NA) के आर्मी, नेवी और एयर फोर्स विंग में प्रवेश के लिए सर्विस सिलेक्शन बोर्ड द्वारा आयोजित SSB इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा।

यह रिजल्ट प्रोविजनल है और पात्रता, मेडिकल फिटनेस और आवश्यक दस्तावेजों के सत्यापन के अधीन है। NDA II 2025 भर्ती का उद्देश्य नेशनल डिफेंस एकेडमी, खडकवासला (पुणे) और इंडियन नेवल एकेडमी, एझिमाला (केरल) में प्रतिष्ठित प्रशिक्षण के लिए योग्य पुरुष और महिला उम्मीदवारों का चयन करना है। उम्मीदवारों को निर्धारित समय के भीतर SSB इंटरव्यू प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना होगा।

UPSC NDA II रिजल्ट 2025 का अवलोकन

संगठन: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC)

परीक्षा का नाम: नेशनल डिफेंस एकेडमी और नेवल एकेडमी परीक्षा (NDA & NA) II, 2025

परिणाम का प्रकार: लिखित परीक्षा का परिणाम

परिणाम की स्थिति: घोषित

अगला चरण: SSB इंटरव्यू

आधिकारिक वेबसाइट: www.upsc.gov.in

UPSC NDA II रिजल्ट 2025 की महत्वपूर्ण तिथियाँ

आवेदन शुरू होने की तारीख 28 मार्च 2025

आवेदन की अंतिम तारीख 17 जून 2025

परीक्षा की तारीख 14 सितंबर 2025

परिणाम घोषणा 01 अक्टूबर 2025

SSB इंटरव्यू की तारीख बाद में घोषित की जाएगी

UPSC NDA II चयन प्रक्रिया

लिखित परीक्षा – उम्मीदवारों को गणित और जनरल एबिलिटी टेस्ट (GAT) की लिखित परीक्षा देनी होती थी।

SSB इंटरव्यू – योग्य उम्मीदवारों को दो चरणों वाले इंटरव्यू प्रक्रिया में शामिल होना होगा (पहला चरण: ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग और पिक्चर परसेप्शन, दूसरा चरण: ग्रुप टेस्टिंग, साइकोलॉजी और इंटरव्यू)।

मेडिकल परीक्षा – जो उम्मीदवार SSB इंटरव्यू पास कर लेंगे, उन्हें मेडिकल फिटनेस टेस्ट से गुजरना होगा।

फाइनल मेरिट लिस्ट – मेडिकल फिटनेस के अधीन, लिखित परीक्षा और SSB इंटरव्यू में प्रदर्शन के आधार पर अंतिम चयन किया जाएगा।

कैसे चेक करें UPSC NDA II रिजल्ट 2025 ?