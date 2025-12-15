Parliament Winter Session: PM मोदी पर कथित अपशब्दों को लेकर संसद में हंगामा, BJP ने सोनिया गांधी से माफी की मांग की

Mohit Saini
Parliament Winter Session: कांग्रेस की एक रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित तौर पर बेइज्जत करने वाली बातों के बाद सोमवार को संसद में भारी हंगामा हुआ। हंगामा इतना ज़्यादा था कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों की कार्यवाही शुरू होने के कुछ ही देर बाद स्थगित कर दी गईं।

BJP ने लोकसभा में मुद्दा उठाया

लोकसभा में मामला उठाते हुए, BJP MP किरेन रिजिजू ने इन बातों की कड़ी निंदा की और उन्हें “बेहद शर्मनाक” बताया। उन्होंने कहा कि भले ही संसद के सदस्य दुश्मन राजनीतिक पार्टियों के हों, लेकिन वे दुश्मन नहीं हैं।

रिजिजू ने 2014 की एक घटना को याद किया जब एक BJP MP ने राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ गलत शब्द का इस्तेमाल किया था, जिसके बाद खुद PM मोदी ने तुरंत MP को माफी मांगने को कहा था — और माफी भी मांगी गई थी।

रविवार की कांग्रेस रैली का ज़िक्र करते हुए, रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया था, जिसे उन्होंने “दुर्भाग्यपूर्ण और अस्वीकार्य” बताया। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि PM मोदी 140 करोड़ भारतीयों के लीडर हैं और दुनिया भर में उनकी इज़्ज़त की जाती है, और मांग की कि कांग्रेस लीडरशिप संसद के दोनों सदनों में माफ़ी मांगे।

राज्यसभा में भी ऐसा ही विरोध प्रदर्शन

राज्यसभा में, BJP प्रेसिडेंट जेपी नड्डा ने भी कांग्रेस की आलोचना करते हुए कहा कि रैली में लगाए गए नारे पार्टी की “सोच और मानसिकता” को दिखाते हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री के ख़िलाफ़ की गई बातों को बहुत निंदनीय बताया और कहा कि ऐसी भाषा राजनीति के स्टैंडर्ड को बहुत नीचे गिरा देती है। नड्डा ने मांग की कि विपक्ष के नेता और सोनिया गांधी देश से माफ़ी मांगें, और कहा कि कांग्रेस ने तमीज़ की सारी हदें पार कर दी हैं।

कांग्रेस रैली में क्या हुआ?

यह विवाद रविवार को दिल्ली के रामलीला मैदान में हुई कांग्रेस की ‘वोट चोर, गद्दी छोड़’ रैली से शुरू हुआ। रैली के दौरान, PM मोदी के ख़िलाफ़ नारे लगाए गए, जिस पर BJP की तरफ़ से कड़ी प्रतिक्रिया आई।

इस इवेंट में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस के सीनियर नेता मौजूद थे और उन्होंने BJP और RSS पर तीखे हमले किए।

राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बयान

रैली को संबोधित करते हुए, राहुल गांधी ने RSS पर निशाना साधते हुए कहा कि भारतीय सोच और दुनिया के सभी धर्म सच्चाई को सबसे ज़रूरी मानते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि RSS का मानना ​​है कि सत्ता सच्चाई से ज़्यादा ज़रूरी है और दावा किया कि सच्चाई के साथ खड़े होकर विपक्ष “मोदी-शाह-RSS सरकार” को सत्ता से हटा देगा।

इस बीच, प्रियंका गांधी ने BJP पर जनता का भरोसा खोने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार पार्लियामेंट में बहस से बचती है और EVM से जुड़े आरोपों सहित असली मुद्दों पर चर्चा करने से डरती है।

यह मुद्दा राजनीतिक तनाव को बढ़ाता जा रहा है, BJP औपचारिक माफ़ी की मांग कर रही है और कांग्रेस सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ़ अपना आक्रामक रुख बनाए हुए है।