GJU हिसार में हंगामा! Digvijay Chautala के खिलाफ केस दर्ज, JJP नेता गिरफ्तारी देने पुलिस स्टेशन पहुंचे

Digvijay Chautala: गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी (GJU), हिसार में एक स्टूडेंट इंटरेक्शन प्रोग्राम के दौरान हुई बड़ी झड़प के बाद तनाव बढ़ गया, जिसके बाद तोड़फोड़ और विरोध प्रदर्शन हुए। अब जननायक जनता पार्टी (JJP) के यूथ विंग के प्रेसिडेंट दिग्विजय चौटाला और पार्टी के कई सदस्यों के खिलाफ सिटी पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया है।

क्या हुआ?

यह घटना एक तय स्टूडेंट डायलॉग इवेंट के दौरान हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक, स्टूडेंट्स को कथित तौर पर इंटरेक्शन में शामिल होने से रोका गया, जिससे विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। वाइस चांसलर के ऑफिस के बाहर प्रदर्शनकारी जमा होने से स्थिति जल्द ही अराजक हो गई।

कहा जाता है कि प्रदर्शनकारियों ने लगभग एक घंटे तक हंगामा किया, जिसके बाद पुलिसवालों के साथ हाथापाई हुई। वाइस चांसलर के ऑफिस का मेन गेट तोड़ने की भी कोशिश की गई, और कुछ प्रॉपर्टी को नुकसान हुआ—जिसमें टूटे हुए गमले भी शामिल हैं—की खबर है।

पुलिस एक्शन और अरेस्ट ऑफर

घटना के बाद, पुलिस ने देर रात कुछ लोगों को हिरासत में लिया। इस बीच, दिग्विजय चौटाला खुद सिटी पुलिस स्टेशन पहुंचे और केस के सिलसिले में सरेंडर करने की पेशकश की।

चौटाला का स्टैंड

चौटाला ने दावा किया कि उन्होंने स्टूडेंट इंटरेक्शन करने के लिए यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन से परमिशन मांगी थी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। इस वजह से, इवेंट को कैंपस के बाहर शिफ्ट कर दिया गया।

उन्होंने आरोप लगाया कि जब स्टूडेंट्स को इवेंट में शामिल होने के लिए कैंपस से बाहर जाने से रोका गया, तो वह स्टूडेंट्स के एक ग्रुप के साथ यूनिवर्सिटी कैंपस में घुस गए और वाइस चांसलर के ऑफिस के पास प्रोटेस्ट किया।

उन्होंने आगे कहा कि जब तक एडमिनिस्ट्रेशन स्टूडेंट्स की चिंताओं को दूर नहीं करता, प्रोटेस्ट जारी रहेगा।

एडमिनिस्ट्रेशन का जवाब

यूनिवर्सिटी के अधिकारियों ने तोड़फोड़ की निंदा करते हुए इसे “दुर्भाग्यपूर्ण और अस्वीकार्य” बताया। वाइस चांसलर नरसी राम बिश्नोई ने कहा कि यूनिवर्सिटी के नियमों के अनुसार सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ऐसे ही इवेंट्स के दौरान हुए नुकसान की पिछली घटनाओं को भी हाईलाइट किया, और बताया कि अभी तक पेनल्टी नहीं भरी गई है।

पॉलिटिकल एंगल

पूर्व डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला ने राज्य सरकार पर पॉलिटिकल बदले की भावना से कार्रवाई करने का आरोप लगाया, और कहा कि यह कार्रवाई मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के कहने पर की गई थी। उन्होंने सवाल किया कि कुछ इवेंट्स के लिए परमिशन क्यों दी जाती है लेकिन स्टूडेंट से जुड़े प्रोग्राम्स के लिए मना कर दिया जाता है।

दुष्यंत ने देर रात पुलिस की कार्रवाई की भी आलोचना की, और मामूली नुकसान के लिए प्रोसेस में चूक और ज़्यादा बल इस्तेमाल का दावा किया।

JJP से जुड़े स्टूडेंट ग्रुप INSO ने 27 अप्रैल को GJU में नए प्रोटेस्ट का ऐलान किया है, जिससे पता चलता है कि यह मामला अभी खत्म नहीं हुआ है।

GJU की स्थिति अब एक पॉलिटिकल मुद्दा बन गई है, जिसमें स्टूडेंट के अधिकार, एडमिनिस्ट्रेशन जजमेंट और लॉ एनफोर्समेंट सभी जांच के दायरे में हैं।