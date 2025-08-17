UPI Transaction Failed: UPI भुगतान फेल ? ऐसे मिलेगा पैसा वापस, जानें पूरा प्रोसेस

UPI Transaction Failed, (आज समाज), नई दिल्ली: आज के डिजिटल युग में UPI भारत में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला भुगतान तरीका बन गया है। किराने का सामान खरीदने से लेकर ज़्यादा पैसे ट्रांसफर करने तक, लाखों लोग Google Pay, PhonePe, Paytm और BHIM जैसे ऐप्स पर निर्भर हैं।

लेकिन कभी-कभी, UPI लेनदेन योजना के अनुसार नहीं होते। आप भुगतान करते हैं, आपके खाते से पैसा कट जाता है, लेकिन प्राप्तकर्ता तक कभी नहीं पहुँचता। कई उपयोगकर्ता ऐसी स्थिति में घबरा जाते हैं और कई बार भुगतान दोहराने की कोशिश करते हैं, जिससे समस्या और बढ़ जाती है।

तो, UPI भुगतान विफल क्यों होते हैं? और सबसे महत्वपूर्ण बात – अगर पैसा कट जाता है लेकिन भुगतान नहीं होता है, तो आपको अपना पैसा कब वापस मिलेगा? आइए इसे समझते हैं।

UPI लेनदेन क्यों विफल होते हैं?

बैंक सर्वर ओवरलोड – एक ही समय में बहुत सारे लेनदेन।

खराब इंटरनेट कनेक्शन – लेन-देन के दौरान कनेक्टिविटी बाधित होना।

सर्वर डाउनटाइम – UPI या आपके बैंक का सर्वर डाउन हो सकता है।

ऐसे मामलों में, भुगतान लंबित रह सकता है। कभी-कभी आपके खाते से पैसे डेबिट हो जाते हैं, लेकिन प्राप्तकर्ता के खाते में जमा नहीं होते।

आपको अपना पैसा कब वापस मिलेगा?

ज़्यादातर मामलों में, काटा गया पैसा कुछ घंटों के भीतर अपने आप वापस आ जाता है। अगर समस्या सर्वर या नेटवर्क की खराबी के कारण है, तो इसमें 24 घंटे तक लग सकते हैं।कुछ दुर्लभ मामलों में, रिफंड में 3-5 कार्यदिवस लग सकते हैं, लेकिन निश्चिंत रहें – आपका पैसा वापस आ जाएगा।

अगर पैसा कट जाए तो आपको क्या करना चाहिए?