UPI rule Changes(आज समाज) : अगस्त में UPI नियमों में हुए बदलाव के बाद, NPCI बड़े डिजिटल भुगतानों को सरल बनाएगा। वर्तमान में लेनदेन की सीमा बढ़ाई जा रही है और यह 15 सितंबर, 2025 से प्रभावी होगी। व्यक्ति-से-व्यापारी लेनदेन में, बीमा ऋण निवेश आदि की सीमा बढ़ जाएगी। पूंजी बाजार निवेश, यात्रा बुकिंग और ऋण भुगतान जैसे क्षेत्रों में लेनदेन की सीमा में बदलाव होगा। हालाँकि, व्यक्ति-से-व्यक्ति भुगतान अभी भी 1 लाख रुपये तक सीमित रहेगा।

लेनदेन की सीमा बढ़ाने की घोषणा

पिछले महीने, अगस्त की शुरुआत में, UPI नियमों में कई बदलाव हुए। इसी समय, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, या NPCI, एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस, या UPI के माध्यम से बड़े डिजिटल भुगतानों को एक बार फिर सरल बनाएगा। जी हाँ, इस बार लेनदेन की सीमा बढ़ाने की घोषणा की गई है। यह नया नियम 15 सितंबर, 2025 से लागू होगा। दूसरे शब्दों में, Google Pay और PhonePe उपयोगकर्ताओं को अब तक इनसे परिचित हो जाना चाहिए।

ये नए बदलाव P2M (व्यक्ति-से-व्यापारी) लेनदेन के लिए बहुत उपयोगी होंगे। सीधे शब्दों में कहें तो, अगर आप बाज़ार में निवेश करते हैं, अपने लोन की EMI चुकाते हैं, या अपनी बीमा सदस्यता का भुगतान करते हैं, तो व्यक्ति-से-व्यक्ति लेनदेन, जैसे दोस्तों या परिवार को पैसे भेजना, पर 1 लाख रुपये की दैनिक सीमा अभी भी लागू रहेगी। फ़िलहाल इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। आइए देखें कि UPI सीमा में क्या बदलाव हुए हैं।

2 लाख रुपये के बजाय 5 लाख रुपये तक का लेनदेन

आप जल्द ही 2 लाख रुपये के बजाय 5 लाख रुपये तक का लेनदेन कर पाएँगे, और पूंजी बाजार निवेश और बीमा के लिए एक दिन में अधिकतम 10 लाख रुपये तक का लेनदेन कर पाएँगे।

साथ ही, सरकारी ई-मार्केटप्लेस और कर भुगतान की सीमा 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये प्रति लेनदेन कर दी जाएगी।

यात्रा बुकिंग: दैनिक सीमा 10 लाख रुपये तक होगी और लेनदेन की कीमत 1 लाख रुपये के बजाय 5 लाख रुपये होगी।

दैनिक सीमा 10 लाख रुपये तक होगी और लेनदेन की कीमत 1 लाख रुपये के बजाय 5 लाख रुपये होगी। क्रेडिट कार्ड बिलों का भुगतान: आप एक बार में 5 लाख रुपये तक का भुगतान कर सकते हैं, लेकिन एक दिन में 6 लाख रुपये से ज़्यादा नहीं।

आप एक बार में 5 लाख रुपये तक का भुगतान कर सकते हैं, लेकिन एक दिन में 6 लाख रुपये से ज़्यादा नहीं। साथ ही, ऋण और ईएमआई संग्रह की सीमा 5 लाख रुपये प्रति लेनदेन से बढ़ाकर अधिकतम 10 लाख रुपये प्रति दिन कर दी जाएगी।

आभूषणों की खरीदारी: संशोधित सीमा के बाद, अब आप 1 लाख रुपये के बजाय 2 लाख रुपये प्रति लेनदेन तक भुगतान कर सकते हैं, जिसकी दैनिक सीमा 6 लाख रुपये होगी।

संशोधित सीमा के बाद, अब आप 1 लाख रुपये के बजाय 2 लाख रुपये प्रति लेनदेन तक भुगतान कर सकते हैं, जिसकी दैनिक सीमा 6 लाख रुपये होगी। सावधि जमा: नए प्रतिबंध के बाद, अब आप प्रति लेनदेन 5 लाख रुपये तक भुगतान कर सकेंगे, जो पहले 2 लाख रुपये था।

डिजिटल खाता खोलने की प्रक्रिया में नहीं हुआ कोई बदलाव

डिजिटल खाता खोलने की प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं किया गया है; 2 लाख रुपये की सीमा लागू रहेगी। इसके अलावा, बीबीपीएस जल्द ही 5 लाख रुपये प्रति लेनदेन तक विदेशी मुद्रा भुगतान की अनुमति देगा, जिसकी दैनिक सीमा 5 लाख रुपये होगी। इन बदलावों से एनपीसीआई, नागरिकों और कंपनियों को काफ़ी फ़ायदा होगा। इससे बड़े डिजिटल भुगतान करना भी आसान हो जाएगा। ये बदलाव कैशलेस लेन-देन को और बढ़ावा देंगे।

यह भी पढ़े : Cyber Crime Alert : RTO चालान के नाम पर की जा रही है लाखो की ठगी हो जाये सावधान