Mohit Saini
UPI New Guidelines: 15 सितंबर से बदलने वाले हैं UPI पेमेंट के नियम, जानें पूरी डिटेल

UPI New Guidelines, (आज समाज), नई दिल्ली: अगस्त में नए UPI नियम लागू करने के बाद, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) एक बार फिर डिजिटल भुगतान को और भी सहज बनाने के लिए तैयार है। इस बार, प्रमुख अपडेट प्रमुख श्रेणियों में बढ़ी हुई लेन-देन सीमा के रूप में आया है। नए नियम आधिकारिक तौर पर 15 सितंबर, 2025 से लागू होंगे और सभी GPay, PhonePe और अन्य UPI उपयोगकर्ताओं को इन बदलावों के बारे में पता होना चाहिए।

ये संशोधन मुख्य रूप से व्यक्ति-से-व्यापारी (P2M) लेन-देन पर केंद्रित हैं, जिनमें बीमा प्रीमियम, ऋण भुगतान, निवेश, कर भुगतान, यात्रा बुकिंग आदि जैसे क्षेत्र शामिल हैं। हालाँकि, व्यक्ति-से-व्यक्ति (P2P) लेन-देन—जैसे दोस्तों और परिवार को पैसे भेजना—₹1 लाख की मौजूदा दैनिक सीमा के साथ जारी रहेंगे।

UPI लेन-देन सीमा में क्या बदलाव हो रहे हैं?

पूंजी बाजार निवेश और बीमा प्रीमियम: प्रति लेनदेन सीमा ₹2 लाख से बढ़ाकर ₹5 लाख कर दी गई है, जिसकी दैनिक सीमा ₹10 लाख तक है।

सरकारी ई-मार्केटप्लेस और कर भुगतान: प्रति लेनदेन सीमा ₹1 लाख से बढ़ाकर ₹5 लाख कर दी गई है।

यात्रा बुकिंग: अब प्रति लेनदेन सीमा ₹1 लाख से बढ़ाकर ₹5 लाख कर दी गई है, जिसकी दैनिक सीमा ₹10 लाख है।

क्रेडिट कार्ड बिल भुगतान: एकल लेनदेन में ₹5 लाख तक, जिसकी दैनिक सीमा ₹6 लाख है।

ऋण और ईएमआई संग्रह: प्रति लेनदेन सीमा ₹5 लाख कर दी गई है, जिसकी दैनिक सीमा ₹10 लाख है।

आभूषण खरीदारी: प्रति लेनदेन सीमा ₹2 लाख (पहले ₹1 लाख) कर दी गई है, जिसकी दैनिक सीमा ₹6 लाख है।

सावधि जमा: प्रति लेनदेन अधिकतम सीमा बढ़ाकर ₹5 लाख कर दी गई (पहले यह सीमा ₹2 लाख थी)।

बीबीपीएस के माध्यम से विदेशी मुद्रा भुगतान: जल्द ही प्रति लेनदेन ₹5 लाख तक की अनुमति दी जाएगी, जिसकी सीमा ₹5 लाख प्रति दिन होगी।

डिजिटल खाता खोलना: कोई बदलाव नहीं—सीमा ₹2 लाख ही रहेगी।

 यह क्यों महत्वपूर्ण है?

एनपीसीआई के अनुसार, ये अपडेट उपभोक्ताओं और व्यवसायों दोनों को सशक्त बनाएंगे, जिससे बिना किसी परेशानी के बड़े डिजिटल लेनदेन करना आसान हो जाएगा। इस कदम से पूरे भारत में कैशलेस भुगतान को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, जिससे उच्च मूल्य के लेनदेन के लिए भौतिक नकदी पर निर्भरता कम होगी।

