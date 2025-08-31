Upcoming Smartphones: सितंबर में आने वाले स्मार्टफोन, iPhone 17 से लेकर Galaxy S25 FE तक, पूरी लिस्ट देखें

Upcoming Smartphones: आज समाज, नई दिल्ली: सितंबर हमेशा से ही स्मार्टफोन उद्योग के लिए एक धमाकेदार महीना रहा है, और इस साल भी कुछ अलग नहीं है। कई बड़े ब्रांड अपने बहुप्रतीक्षित डिवाइस लॉन्च करने के लिए तैयार हैं, जिनमें Apple की iPhone 17 सीरीज़ से लेकर Samsung का Galaxy S25 FE तक शामिल हैं।

इस लाइनअप में Huawei का फ्यूचरिस्टिक फोल्डेबल, Lava का बजट फ्लैगशिप और Motorola का Swarovski से प्रेरित डिज़ाइन वाला शानदार फ़ोन भी शामिल है। इस सितंबर में आपके लिए क्या-क्या आने वाला है, इसकी पूरी जानकारी यहां दी गई है:

iPhone 17 सीरीज़

जैसा कि उम्मीद थी, Apple इस सितंबर में अपने iPhone 17 लाइनअप को लॉन्च करेगा। हालाँकि कंपनी ने आधिकारिक तौर पर लॉन्च की तारीख की पुष्टि नहीं की है, लेकिन रिपोर्ट्स बताती हैं कि बिक्री 19 सितंबर के आसपास शुरू हो सकती है। इस साल का सबसे बड़ा आकर्षण iPhone 17 Air होगा—Apple का अब तक का सबसे पतला iPhone, जिसकी मोटाई सिर्फ़ 5.5 मिमी है। इसमें 6.6 इंच का प्रोमोशन OLED डिस्प्ले और Apple का नवीनतम A19 चिप होगा, जो इसे इस सीरीज़ का मुख्य आकर्षण बनाता है।

सैमसंग गैलेक्सी S25 FE

सैमसंग 4 सितंबर को गैलेक्सी S25 FE लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। इस डिवाइस में 6.7 इंच का डायनामिक AMOLED डिस्प्ले होगा और यह Exynos 2400 प्रोसेसर से लैस होगा। कैमरे की बात करें तो, इसमें 50MP का प्राइमरी लेंस, 12MP का अल्ट्रावाइड और 8MP का टेलीफोटो लेंस होने की उम्मीद है। 12MP का सेल्फी कैमरा और IP68 रेटिंग इसे प्रीमियम श्रेणी में एक मज़बूत दावेदार बनाती है।

हुआवेई मेट XTs

हुआवेई 12 सितंबर को अपना नया मेट XTs लॉन्च करेगी। इस स्मार्टफोन में ट्रिपल-फोल्ड डिज़ाइन और डुअल-हिंग तकनीक होगी – जो उद्योग में पहली बार उपलब्ध होगी। किरिन 9020 चिपसेट और हार्मोनीओएस 5.1 पर चलने वाले मेट एक्सटीएस में केवल ई-सिम फ़ीचर भी शामिल होगा। इस डिवाइस में पेरिस्कोप लेंस सपोर्ट वाला 50MP कैमरा सेटअप है और इसकी कीमत लगभग ₹2.43 लाख होने की उम्मीद है।

लावा अग्नि 4

भारतीय ब्रांड लावा इस सितंबर में लगभग ₹25,000 की अनुमानित कीमत पर लॉन्च होने वाले लावा अग्नि 4 के साथ धूम मचाने के लिए तैयार है। यह मीडियाटेक डाइमेंशन 8350 प्रोसेसर द्वारा संचालित होगा और इसमें 120Hz रिफ्रेश रेट वाला 6.78-इंच FHD+ AMOLED/OLED डिस्प्ले होगा। इस फ़ोन में 50MP कैमरा सेटअप और 7000mAh की बड़ी बैटरी भी होगी, जो इसे मिड-रेंज सेगमेंट में एक मज़बूत प्रदर्शन प्रदान करेगी।

मोटोरोला रेज़र 60 स्वारोवस्की एडिशन

मोटोरोला अपने रेज़र 60 स्वारोवस्की एडिशन के साथ अल्ट्रा-प्रीमियम की ओर कदम बढ़ा रहा है, जो 1 सितंबर को लॉन्च होगा। यह फोल्डेबल स्मार्टफोन एक खास 3D क्विल्टेड डिज़ाइन के साथ आएगा जिसमें 35 स्वारोवस्की क्रिस्टल जड़े होंगे।

स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें 6.9 इंच का LTPO POLED डिस्प्ले, 50MP का डुअल-कैमरा सेटअप, 32MP का सेल्फी शूटर और 4500mAh की बैटरी होगी। यह एडिशन उन लोगों के लिए है जो शानदार परफॉर्मेंस के साथ शानदार परफॉर्मेंस चाहते हैं।