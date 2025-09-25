UP Uranium News: सोनभद्र के नकटू में मिले 785 टन यूरेनियम आक्साइड की मौजूदगी के साक्ष्य

Uranium Found In Sonbhadra District, (आज समाज), लखनऊ: उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के नकटू में परमाणु ऊर्जा विभाग (Department of Atomic Energy) ने यूरेनियम के भंडार होने का पता लगाया है। परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय (एएमडी) के अनुसार जिले में म्योरपुर ब्लॉक के तहत आने वाले नकटू में 785 टन यूरेनियम आक्साइड होने के साक्ष्य मिले हैं और इस आधार पर वहां खुदाई व सर्वे का काम तेजी से जारी है।

ये भी पढ़ें : Agni-Prime Missile: मिसाइल का सफल परीक्षण, मारक क्षमता 2,000 किलोमीटर

31 जगह यूरेनियम के भंडार होने का अनुमान

एएमडी के मुताबिक अंजनगिरा के पहाड़ी-जंगली क्षेत्र व कूदरी भी में यूरेनियम की खोज के लिए अनुसंधान चल रहा है। अधिकारियों ने यह भी बताया है कि 31 ऐसी जगहें चिह्नित की गई हैं जहां यूरेनियम के भंडार होने का अनुमान है। उन्होंने कहा है कि सर्वे के नतीजे अगर अनुकूल रहे तो भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा अभियान में उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला अहम भूमिका निभा सकता है।

देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र का दर्जा दिलाना उद्देश्य

बता दें कि देश को वर्ष 2047 विकसित राष्ट्र का दर्जा दिलाने के उद्देश्य से केंद्र की मोदी सरकार परमाणु ऊर्जा मिशन पर काम कर रही है। इसी वर्ष जुलाई में देश के 12 राज्यों में 47 स्थानों पर यूरेनियम आॅक्साइड का बड़ा भंडार होने की जानकारी मिली थी। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने एएमडी द्वारा जून तक चलाए गए अनुसंधान की रिपोर्ट के हवाले से यह दावा किया था। उन्होंने कहा था कि कि 12 राज्यों में 47 जगह यूरेनियम आॅक्साइड का (433800 टन) भंडार मिलने की पुष्टि हुई है और इसमें सोनभद्र का नकटूभी शामिल है, जहां 785 टन यूरेनियम होने का अनुमान है।

नकटू में विस्तृत सर्वेक्षण का काम जारी : एएमडी

एएमडी ने कहा है कि नकटू में विस्तृत सर्वेक्षण का काम फिलहाल जारी है। बता दें कि एएमडी परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत आता है और पिछले पांच साल से यह सोनभद्र जिले में खुदाई व परीक्षण का कार्य कर रहा है। इलाके में अब बड़ी मात्रा में यूरेनियम के भंडार होने की संभावनाओं के बीच आदिवासी बहुल पिछड़े इलाके में नए औद्योगिक विकास की उम्मीदें भी तज होने लगी हैं। जल्द इसका औपचारिक ऐलान हो सकता है। अधिकारियों के अनुसार सर्वेक्षण का काम भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग की डायरेक्ट देखरेख चल रहा है और इसकी रिपोर्ट भी सीधे वहीं भेजी जाती है।

यूरेनियम का व्यापक भंडार होने का अनुमान

सोनभद्र जिले में यूरेनियम का भंडार जो अब तक पाया गया है वह यू-308 श्रेणी का है। परमाणु रिएक्टरों में ईंधन के रूप इस कैटेगरी के यूरेनियम उपयोग में किया जाता है। 2006 से इस वर्ष के बीच प्राप्ताह अलग-अलग रिपोर्टों व जिले में जारी अनुसंधान की रिपोर्टों पर गौर करें तो पता चलता है कि रिहंद डैम के तटवर्ती क्षेत्रों से रेणुकूट परिक्षेत्र, दुद्धी तहसील के झारखंड-छत्तीसगढ़ से सटे इलाकों में नकटू समेत 32 जगह ऐसी हैं, जहां यूरेनियम का व्यापक भंडार होने का अनुमान है।

ये भी पढ़ें : G20 में भारत एजेंडा सेट करने और चर्चाओं में हमारा मार्गदर्शन करने में बहुत कुशल रहा : नीदरलैंड