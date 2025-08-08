UP Tragic Accident: बाराबंकी में चलती बस पर गिरा पेड़, 5 शिक्षकों समेत 6 लोगों की मौत

17 लोग घायल, कुछ की हालत गंभीर

Accident In Barabanki, (आज समाज), लखनऊ: उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में आज सुबह सवारियों से भरी चलती बस पर एक विशाल बरगद का पेड़ (massive banyan tree ) गिरने से 6 लोगों की मौत हो गई जिनमें बस चालक व 5 शिक्षक शामिल हैं। बस चालक समेत 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस सूत्रों ने बताया कि हादसे का शिकार हुई बस यूपी रोडवेज (UP roadways bus ) की है और यह तेज रफ़्तार में थी। इसमें करीब 60 लोग सवार थे। हादसे में 17 लोग घायल हो गए जिनमें कुछ की हालात गंभीर बताई गई है। बस बाराबंकी (Barabanki) से हैदरगढ़ जा रही थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर गहरा दुःख जताया है।

हरख चौराहे के समीप हुआ हादसा

पुलिस के अनुसार हरख गांव (Harakh village) के समीप सुबह लगभग 11 बजे यह हादसा एक जानवर के सामने आने के कारण हुआ। जानवर को बचाने के चक्कर में बस पहले बिजली के खम्भे से टकराई और उसके बाद यह पेड़ से टकराई जिसके बाद पेड़ बस पर गिर गया। जब हादसा हुआ उस समय भारी बारिश हो रही थी।

प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने हैदरगढ़ जा रहे थे शिक्षक

पुलिस सूत्रों ने बताया कि घायलों को ज़िले के सतरिख स्थित ज़िला अस्पताल और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। उन्होंने बताया कि शिक्षक, शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित एक प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने के लिए हैदरगढ़ जा रहे थे। पेड़ बस के अगले हिस्से पर गिर गया जिससे बस पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। आगे बैठे यात्री इसके नीचे दब गए। भारी बारिश के कारण वन विभाग के बचावकर्मियों को बचाव कार्य में काफी मशक्कत करनी पड़ी। फंसे हुए यात्रियों को बाहर निकालने के लिए पेड़ के टुकड़े काटने में उन्हें एक घंटे से ज़्यादा का समय लगा।

वीडियो बना रहे युवक पर भड़की महिला

एक युवक हादसे का वीडियो बना रहा था और इस दौरान बस के अंदर फंसी एक महिला ने उसे फटकार लगाई। महिला ने कहा, हम मर रहे हैं और तुम वीडियो बनाने में लगे हो। हादसे के वीडियो में यह बात सामने आई है। वीडियो में महिला युवक पर गुस्सा होती दिख रही है। उसने युवक से कहा, पेड़ हटवाने में मदद करते तो हम लोग सुरक्षित बाहर निकल आते।

ये भी पढ़ें : Uttarakhand Dharali Destruction: टूटा पुल व भूस्खलन बने बाधा, भटवाड़ी में अटकी हाईटेक मशीनरी