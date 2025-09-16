UP News: एमएलए राजा भैया पर अवैध विदेशी हथियार रखने के आरोप, पत्नी भानवी सिंह ने खुद को बताया जान को खतरा

रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया और उनकी पत्नी भानवी सिंह। 

MLA Raja Bhaiya Possessing Illegal Weapons,  (आज समाज), लखनऊ: उत्तर प्रदेश से विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया पर अवैध विदेशी हथियार रखने के आरोप सामने आए हैं। ये आरोप किसी और नहीं, उनकी पत्नी भानवी सिंह ने लगाए हैं और इससे भानवी ने खुद को जान का खतरा होने की बात कही है। बता दें कि राजा भैया जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और प्रतापगढ़ के कुंडा विधानसभा से वह विधायक हैं।

जून में प्रधानमंत्री कार्यालय में दर्ज करवाई शिकायत

भानवी सिंह ने राजा भैया के पास अवैध हथियार होने की इसी साल जून में प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) में औपचारिक शिकायत दर्ज करवाई थी। उन्होंने शिकायत में कहा है कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मामला है। साथ ही खुद को पति द्वारा घर में असलहा रखने से खुद को गंभीर खतरा होने का दावा किया है। भानवी सिंह ने प्रशासन व सरकार तत्काल जांच की मांग की है। उनके आरोपों के बाद राज्य भैया एक बार विवादों में घिर गए हैं।

आटोमेटिक असॉल्ट राइफल्स, नाटो ग्रेड की जिगाना पिस्तौल

भानवी सिंह ने शिकायत में कहा है कि राजा भैया के पास आटोमेटिक असॉल्ट राइफल्स, नाटो ग्रेड की जिगाना पिस्तौल, व बड़ी मात्रा में अन्य प्रतिबंधित विदेशी हथियार हैं। भानवी सिंह ने कहा है कि इससे न केवल व्यक्तिगत सुरक्षा को लेकर चिंता है, बल्कि यह आंतरिक शांति के लिए खतर बन सकता है। साथ ही यह जन सुरक्षा के लिए भी खतरा है।

 मुख्य सचिव से विस्तृत रिपोर्ट तलब

भानवी सिंह ने पीएमओ में दी शिकायत के साथ अपने मोबाइल से हथियारों के खींचे गए वीडियो व तस्वीरों भी जमा की हैं। फोटो और वीडियो में कथित तौर पर अवैध हथियार देखे जा सकते हैं। पीएमओ ने शिकायत का संज्ञान लेते हुए इसे केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजा और गृह मंत्रालय ने इसी माह तीन सितंबर मामले में जांच के निर्देश दिए। गृह मंत्रालय ने मामला आंतरिक सुरक्षा विभाग को सौंपा है और यूपी के मुख्य सचिव (गृह) से इस पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।

घर में की गोलीबारी, बाल-बाल बची बच्ची : भवानी

भानवी सिंह ने अपनी शिकायत में एक और हैरानीजनक दावा करते हुए कहा है कि राजा भैया ने घर में ही एक बार गोलीबारी की, जिसमें उनकी नाबालिग बेटी बाल-बाल बची थी। साथ ही भवानी ने यह भी आरोप लगाया है कि उन्हें अरसे से जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं और उन्होंने इस संबंध में पहले भी सीबीआई से कंपलेंट करवाई थी।

