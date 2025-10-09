छह दुकानें क्षतिग्रस्त, एक की छत गिरी, कुछ दीवारें टूटीं

Kanpur Blast Today Update, (आज समाज), लखनऊ: उत्तर प्रदेश के बड़े शहर कानपुर में बुधावार शाम को हुए ब्लास्ट के बाद पुलिस व अन्य जांच एजेंसियां का तलाशी अभियान जारी है। पुलिस ने बताया है कि शहर के भीड़भाड़ वाले और व्यस्त बाजार मेस्टन रोड पर पटाखों के विस्फोट में आठ लोग घायल हो गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि पटाखे एक स्कूटर में रखे हुए थे, तभी उनमें विस्फोट हो गया जिससे दो वाहन और आस-पास की कुछ दुकानें क्षतिग्रस्त हो गईं। गंभीर रूप से घायलों में स्कूटर मालिक भी शामिल है।

घायलों में से चार की हालत गंभीर

अधिकारियों के अनुसार मूलगंज के मिश्री बाजार में अब्दुल हमीद की खिलौने की दुकान के बाहर विस्फोट हुआ। उन्होंने बताया है कि घायलों में से चार की हालत गंभीर है और उन्हें लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। अन्य को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। गंभीर रूप से घायलों में सुहाना (70), रियादुइन (70), अब्दुल (60) और अश्विनी कुमार (50) शामिल हैं। डॉक्टरों के अनुसार, वे 50% से ज़्यादा जल गए हैं। दुकानदार मोहम्मद उवैस ने कहा, हम दुकान के अंदर बैठे थे तभी अचानक एक ज़ोरदार धमाका हुआ। लोग चौंक गए और दुकान का सामान सड़क पर बिखर गया।

500 मीटर दूर तक सुनाई विस्फोट की आवाज

धमाका इतना तेज था कि इसकी आवाज 500 मीटर दूर तक सुनाई दी, जिससे फुटपाथ पर दुकानें बिखर गईं और आस-पास के घरों की खिड़कियों के शाीशे टूट गए। मरकज मस्जिद भी विस्फोट स्थल के पास स्थित है। बताया गया है कि बाजार की छह दुकानें क्षतिग्रस्त हो गईं, एक दुकान की छत गिर गई और कुछ दीवारें टूट गईं।

धुएं व आग की लपटों से बाजार में फैली दहशत

चश्मदीदों ने बताया कि धमाके के बाद उठे धुएं और आग की लपटों से बाजार में दहशत फैल गई। सड़क पर पड़े घायलों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। पुलिस को सूचना दी गई और पुलिस आयुक्त (Police Commissioner) रघुबीर लाल (Raghubir Lal) समेत वरिष्ठ अधिकारी, आस-पास के थानों की पुलिस और बम निरोधक दस्ते के साथ तुरंत मौके पर पहंचे। पुलिस के अनुसार, विस्फोट की विशेषताओं के आधार पर माना जा रहा है कि यह एक स्कूटर में रखे पटाखों के कारण हुआ था।

हम सभी पहलुओं की जांच कर रहे : रघुबीर लाल

रघुबीर लाल ने कहा, विस्फोट पटाखों से संबंधित प्रतीत होता है, लेकिन इसके बावजूद हम सभी पहलुओं की जांच कर रहे हैं। उन्होंने कहा, बम निरोधक दस्ता, फोरेंसिक विशेषज्ञ और तोड़फोड़-रोधी टीमें घटनास्थल पर जांच कर रही हैं और नमूने एकत्र कर रही हैं। एटीएस कानपुर इकाई और एसटीएफ की इकाइयाँ जांच में सहायता के लिए घटनास्थल पर मौजूद हैं। दुकानदारों से पूछताछ की जा रही है।

