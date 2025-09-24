UP News: जेल से बाहर आने के बाद भी आजम खान की मुश्किलें बरकरार

Azam Khan Update News, (आज समाज), लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार मेें मंत्री रह चुके और समाजावादी पार्टी (सपा) के वरिष्ठ नेता आजम खान भले ही जेल से बाहर आए गए हैं लेकिन अभी उनकी मुश्किलें अभी कम नहीं हुई हुई हैं। आजम के खिलाफ अब भी तीन ऐसे मामले हैं जिन पर निर्णय जल्दी आ सकता है। गौरतलब है कि 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद से सपा नेता मुश्किल में हैं।

तीन मामलों में जल्द आ सकता है फैसला

बताया जा रहा है कि आजम खान के खिलाफ तीन मामलों में फैसला बहुत जल्द फैसला आ सकता है। अक्टूबर-2025 यानी अगला महीना उनके लिए अहम हो सकता है। सपा नेता के खिलाफ शत्रु संपत्ति के केस में 3 धाराएं बढ़ चुकी हैं। बता दें कि आजम खान उत्तर प्रदेश की सीतापुर जेल से बीते कल 23 महीने के बाद रिहा हुए हैं।

चेहरे पर खुशी और मायूसी दोनों चीजें थीं

जेल से बाहर आने के बाद आजम रामपुर पहुंचे थे। जेल से बाहर आने पर आजम के चेहरे पर खुशी साफ दिख रही थी। हालांकि इसी के साथ उनके चेहरे पर मायूसी भी नजर आ रही थी। बता दें कि आजम के खिलाफ टोटल 104 केस दर्ज हुए थे, जिनमें से कुछ केस दूसरे जिलों में विचाराधीन है। बता दें कि इससे पहले भी आजम 27 महीने जेल में रह चुके हैं।

जेल के बाहर जमा हुए थे पार्टी के कार्यकर्ता

रामपुर कोर्ट द्वारा आजम के खिलाफ लंबित आखिरी मामले में रिहाई का आदेश जारी किए जाने के बाद बाद सोमवार को आजम खान की रिहाई हुई। मंगलवार सुबह, आजम खान के बेटे, उनके रिश्तेदार, दोस्त, सहयोगी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में सीतापुर जेल के बाहर जमा हुए। नेताओं में मुरादाबाद की सांसद रुचि वीरा भी शामिल थीं।

आजम के खिलाफ दर्ज हुए थे टोटल 104 केस

