Firecracker Factory Blast In Lucknow, (आज समाज), लखनऊ: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के गुडंबा थानांतर्गत एक पटाखा फैक्ट्री में आज सुबह हुए विस्फोट में कम से कम दो लोगों की मौत हो गई। शुरुआती रिपोर्टों में धमाके के कारण लगी आग में चार से पांच लोगों के मारे जाने की बात कही जा रही थी लेकिन ताजा सूचना में आधिकारिक तौर पर 2 लोगों के मारे जाने की पुष्टि की गई है और कुछ घायल बताए गए हैं।

यह भी पढ़ें : Tamil Nadu News: शिवकाशी के पास पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट, 7 लोगों की मौत

मौके पर रेस्क्यू आपरेशन जारी

स्थानीय प्रशासन व पुलिस के अनुसार घटना की सूचना के बाद बचाव दल शीघ्र मौके पर पहुंचा और काम शुरू किया। बताया जा रहा है कि अब भी मौके पर रेस्क्यू आॅपरेशन जारी है। पुलिस स्थानीय अधिकारियों के साथ मिलकर स्थिति का जायजा ले रहे हैं। घटनास्थल से सामने आए वीडियो व फोटो में दर्जनों स्थानीय लोग फैक्ट्री के पास एम्बुलेंस के आसपास जमा दिख रहे हैं। इमारत विस्फोट के कारण बुरी तरह क्षतिग्रस्त दिखाई दे रही है।

ये भी पढ़ें : Tamil Nadu News: कुड्डालोर में फैक्ट्री के सीवेज टैंक में ब्लास्ट, 20 लोग घायल

यूपी अमरोहा : 15 जून को 5 महिलाओं की मौत

बता दें इस साल 15 जून में उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के एक गांव में चल रही एक पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट हुआ था, जिसमें 5 महिलाओं की मौत हो गई थी और एक दर्जन से ज्यादा लोग गंभीर तौर पर घायल हो गए थे। यह फैक्ट्री अतरासी के पास गांव के बाहरी इलाके में थी और जब घटना हुई, उस समय इसमें लगभग 25 लोग काम कर रहे थे।

तमिलनाडु : इस माह की शुरुआत में ब्लास्ट, 3 जिंद जले

तमिलनाडु ( Tamil Nadu) के विरुधुनगर (Virudhunagar) जिले में सत्तूर के पास भी इस महीने की शुरुआत में एक घर में चल रही एक अवैध पटाखा निर्माण इकाई में भीषण धमाका हुआ था और इसमें तीन लोग जिंदा जल गए थे। 9 अगस्त को सत्तूर इलाके के पास यह घटना हुई थी। पटाखा निर्माण इकाई अवैध तौर पर चल रही थी। बता दें कि विरुधुनगर ज़िले में 200 से ज़्यादा पटाखा फैक्ट्रियां (firecracker factories) हैं।

यह भी पढ़ें : Tamil Nadu Firecrackers Blasts: तमिलनाडु में पटाखा फैक्ट्री में 2 जगह धमाके, 14 लोगों की मौत