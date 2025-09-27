CM Yogi Adityanath On Bareilly Violence, (आज समाज), लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Chief Minister Yogi Adityanath) बरेली में शुक्रवार को हुई हिंसा पर कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि इस तरह के कृत्यों की साजिश रचने वाले व हिंसक प्रदर्शनों की घटनाओंं को अंजाम देने वाले शायद ये भूल गए हैं कि यूपी में किसका शासन है। उन्होंने कहा कि विरोध-प्रदर्शनों के पीछे जो भी लोग हैं उन्हें ऐसे सबक सिखाएंगे कि उनकी पीढ़ियां याद रखेंगी। मुख्यमंत्री ने राजधानी लखनऊ के होटल ताज में ‘विकसित उत्तर प्रदेश विजन 2047’ के तहत आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ये बातें कहीं।

हिंसा के मौलाना तौकीर रजा खान पर आरोप

पुलिस सूत्रों के मुताबिक बरेली हिंसा के पीछे इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल (आईएमएी) के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खान का था। बताया जा रहा है कि उसी के बुलावे पर बरेली में भीड़ जुटी थी और उसके बाद हिंसक प्रदर्शनों को अंजाम दिया गया। योगी ने कहा, बरेली में कल एक मौलाना भूल गया कि राज्य में सत्ता किसकी है। उन्होंने कहा, जो जिस भाषा में समझता है, हम उसे उसी भाषा में समझाते हैं। इस तरह की घटनाओं के कई साजिशकर्ताओं को उसी भाषा में समझाया गया है और आगे भी ऐसे लोगों का वही अंजाम होगा।

2017 से पहले यूपी में चरम पर थी गुंडागर्दी

सीएम योगी ने कहा, 2017 से पहले यूपी में गुंडागर्दी चरम पर थी और सत्ता में बैठे लोग गुुंडों, बदमाशों व माफियाओं से हाथ मिलाते थे। लेकिन अब ऐसा न है और न हम होने देंगे। उन्होंने कहा, हमने 2017 के बाद से प्रदेश में कर्फ्यू तक नहीं लगने दिया है और यहीं से राज्य के विकास की कहानी आरंभ होती है। सीएम ने साफ किया कि आगे भी प्रदेश में न कहीं कर्फ्यू लगेगा और न नाकाबंदी। योगी आदित्यनाथ ने कहा, पहले की सरकारें दंगा करने वालों को सीएम आवास बुलाकर सम्मानित करती थी।

जाति के नाम पर अराजकता फैलाते हैं लोग

योगी आदित्यनाथ ने कहा, जो लोग जाति के नाम पर अराजकता फैलाते हैं, उन्हीं को सबक सिखाने के मकसद से हमने बुलडोजर बनवाया था। सीएम ने कहा, जब भ्रष्ट और बेईमान लोग सत्ता पर काबिज होते हैं, तो वे सत्ता का दुरुपयोग करते हैं। उन्होंने कहा, जाति व परिवार के नाम पर भड़काने वाले लोगों के लिए ही हमने बुलडोजर बनाया है।

उपद्रवियों को सरकार कतई नहीं बख्शेगी

बता दें कि शुक्रवार को नमाज के दौरान मौलाना तौकीर रजा खान ने ‘आई लव मोहम्मद’ अभियान के समर्थन में प्रदर्शन का आह्वान किया था। पुलिस की हिदायत के बाद हालांकि प्रस्तावित प्रदर्शन स्थगित करने की घोषणा कर दी गई, लेकिन उस दौरान मस्जिद के बाहर बड़ी संख्या में मौजूद भीड़ व पुलिस के बीच झड़प हो गई थी। योगी ने चेताया है कि कानून-व्यवस्था बिगाड़ने वालों को सरकार कतई नहीं बख्शेगी। उपद्रवियों को कुचल दिया जाएगा।

