UP Breaking News: मिर्जापुर जिले में 8 श्रद्धालुओं की ट्रेन से कटकर मौत

Mirzapur Train Accident Live Updates, (आज समाज), लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में आठ श्रद्धालुओं की ट्रेन से कटकर मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि श्रद्धालू कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर आज सुबह गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। वे चुनार रेलवे स्टेशन (Chunar Railway Station) पर सुबह करीब 9.15 बजे ट्रेन गोमो प्रयागराज एक्सप्रेस (Gomoh Prayagraj Express) से उतरकर गलत दिशा से रेलवे लाइन पार कर रहे थे और इसी बीच हावड़ा-कालका मेल (Howrah-Kalka Mail) की चपेट में आ गए। कालका मेल प्लेटफार्म नंबर तीन से गुजर रही थी।

सीएम योगी ने दिए राहत कार्य में तेजी के निर्देश

गोमो प्रयागराज एक्सप्रेस सोनभद्र से आ रही थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने दुर्घटना का संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को तत्काल घटनास्थल पर पहुंचकर राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। इसके अलावा सीएम ने एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमों को मौके पर जाकर राहत कार्य के निर्देश दिए। साथ ही घायलों के समुचित उपचार के निर्देश दिए गए हैं।

छत्तीसगढ़ : बिलासपुर हादसे में मृतक संख्या 11

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने इस बीच बताया कि छत्तीसगढ़ के बिलासपुर रेल दुर्घटना में मरने वालों की संख्या बढ़कर 11 हो गई है और 20 घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। रेलवे अधिकारियों ने यह भी बताया कि बिलासपुर स्टेशन के पास उस जगह पर परिचालन फिर से शुरू हो गया है जहां मंगलवार को शाम करीब 4 बजे गेवरा से बिलासपुर जा रही मेमू (मेनलाइन इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट) पैसेंजर ट्रेन लाल सिग्नल पार कर एक मालगाड़ी से पीछे से टकरा गई थी।

मेमू का पहला डिब्बा मालगाड़ी पर चढ़ गया

मेमू का पहला डिब्बा (इंजन असेंबल्ड कोच) ज़ोरदार झटके के साथ मालगाड़ी पर चढ़ गया। रेलवे ने मृतकों के परिजनों के लिए 10-10 लाख रुपए, गंभीर रूप से घायलों के लिए 5-5 लाख और मामूली रूप से घायलों के लिए 1-1 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने भी मृतकों के परिवारों के लिए 5-5 लाख और घायलों के लिए 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि की घोषणा की है।

