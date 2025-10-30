Boad Capsized In Bahraich, (आज समाज), लखनऊ: उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले की कौड़ियाला नदी में नाव पलटने से पांच बच्चों समेत आठ लोगों के डूबने की आशंका है, जबिक एक महिला का शव नदी से निकाला गया है। अधिकारियों के अनुसार बुधवार शाम को यह हादसा हुआ। नाव में 22 सवार थे। उन्होंने बताया कि यह गांव कतरनिया घाट वाइल्डलाइफ सैंक्चुरी में नदी के एक तरफ एक आइलैंड जैसा है।

लखीमपुर खीरी में बाज़ार गए थे 22 लोग

सर्कल ऑफिसर (Mihipur) हर्षिता तिवारी (Harshita Tiwari) ने बताया कि भरथापुर गांव के 22 लोग, नदी के उस पार पास के लखीमपुर खीरी जिले में एक बाज़ार गए थे। इनमें पुरुष, महिलाएं और बच्चे शामिल थे। उन्होंने बताया कि जहां हादसा हुआ वह इलाका पहुंच से दूर माना जाता है। वन अधिकारियों ने बताया कि इस क्षेत्र में अक्सर जंगली हाथी देखे जाते हैं। घटना वाली जगह जंगल के अंदर है, जो जिला मुख्यालय से काफी दूर है, और वहां कम्युनिकेशन मुश्किल है।

घटना कल शाम करीब 6:30 बजे हुई

हर्षिता तिवारी ने बताया कि यह घटना शाम करीब 6:30 बजे हुई। उस समय लोग घर लौट रहे थे और गांव के पास पहुंच गए थे। इसी दौरान उनकी नाव एक पेड़ से टकराकर पलट गई। हर्षिता तिवारी के अनुसार पानी का बहाव बहुत तेज़ था, फिर भी 13 लोगों को या तो बचा लिया गया या वे तैरकर किनारे आ गए।

सर्कल ऑफिसर ने बताया कि पुलिस को सूचना दी गई। इसके बाद मौके पर पहुंचकर पुलिस ने नाविकों और स्थानीय लोगों की मदद से एक महिला का शव बरामद किया। उन्होंने बताया कि पांच बच्चों, दो पुरुषों और एक महिला समेत आठ लोग अभी भी लापता हैं। तिवारी ने बताया कि गोताखोर अभी भी उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। SDRF भी मौके पर पहुंच गई है। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना का संज्ञान लिया है और वरिष्ठ अधिकारियों को NDRF की मदद लेने का निर्देश दिया है।

ये भी पढ़ें : UP Accident: गोंडा में सरयू नहर में गिरी कार, 11 लोगों की मौत, चार जख्मी