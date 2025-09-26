UP Breaking: बहराइच में संचालित अवैध मदरसे के टॉयलेट में बंद मिली 40 लड़कियां

Illegal Madrasa Found In Bahraich UP, (आज समाज), लखनऊ: उत्तर प्रदेश के बहराइच से बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां अवैध रूप से संचालित एक मदरसे में 40 लड़कियां पाई गई हैं। बताया जा रहा है कि उन्हें मदरसे के बांथरूम में बंद करके रखा गया था।

बहराइच में पयागपुर के पहलवारा इलाके में गैर-कानूनी ढंग से मदरसा चलाया जा रहा था। यह इलाका बहराइच के पयागपुर सब-डिवीजन के तहत आता है। इसमें संदिग्ध गतिविधियों की शिकायत के बाद जिला मजिस्ट्रेट (SDM) अश्विनी पांडेय (Ashwani Pandey) ने स्थानीय पुलिस की टीम के साथ बुधवार शाम को छापेमारी की और इस दौरान 40 नाबालिग लड़कियां मदरसे के बाथरूम में मिलीं।

डीएम के अनुसार उउन्हें सूचना मिली थी कि मदरसे में गैर-कानूनी तरीके से काम हो रहा है। पुलिस टीम में महिला कांस्टेबल भी शामिल थीं। छापेमारी के दौरान टीम को लड़कियां बाथरूम में बंद मिलीं। मदरसे में कुछ गड़बड़ होने की आशंका ग्रामीणों को काफी समय से थी। इस संबंध में स्थानीय लोगों ने कई शिकायतें भी की थीं।

शिकायतों के आधार पर एसडीएम ने पुलिस और महिला कॉन्स्टेबलों के साथ मदरसे पर छापा मारा। जब टीम अंदर जाने लगी तो मदरसे का संचालक (madrassa operator) खलील अहमद (Khalil Ahmad) ने उन्हें रोकने की कोशिश की। लेकिन पुलिस के हस्तक्षेप के बाद टीम अंदर गई और तलाशी शुरू की।