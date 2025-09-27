UP Bareilly News, (आज समाज), लखनऊ: उत्तर प्रदेश के बरेली में बीते कल शुक्रवार की नमाज के बाद हुए हिंसक प्रदर्शनों में नए खुलासे हो रहे हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार भीड़ में शमिल प्रर्दशनकारियों ने छोटे बच्चों को ढाल बनाकर यानी आगे करके पुलिस पर हमले किए। इसी तरह स्थिति बिगड़ती चली गई और पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा।
‘आई लव मोहम्मद’ के पोस्टर विवाद को लेकर विरोध
बता दें कि यूपी के कानपुर में 4 सितंबर को पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में वार्षिक बारावफात जुलूस आयोजित किया गया था और इस दौरान ‘आई लव मोहम्मद’ के पोस्टर लगाए जाने पर कानपुर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी। इसी के विरोध मेें बरेली में शुक्रवार को प्रदर्शन किया गया। पुलिस सूत्रों के अनुसार इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल (IMC) के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खान (Maulana Tauqeer Raza Khan) के बुलावे पर बरेली में भीड़ जुटी थी। रजा खान सहित 50 लोगों को हिरासत में लिया गया है।
सुरक्षाकर्मियों व अधिकारियों की मौजूदगी में ही उग्र हुई भीड़
बताया जा रहा है कि भीड़ को प्रदर्शन का नेतृत्व करने वाले लोगों ने इस्लामिया मैदान पहुंचने के लिए कहा था और वहां पहुंचने की होड़ में भीड़ में शामिल लोग सुरक्षाकर्मियों व अधिकारियों की मौजूदगी में ही उग्र हो गए और उन्होंने सुरक्षा बलों पर पथराव करने लगे। इस कारण पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। लाठीचार्ज कर पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर किया।
नौमहला मस्जिद में ही नमाज पढ़ते हैं मौलाना तौकीर
पुलिस सूत्रों ने बताया कि नौमहला मस्जिद से रजा मस्जिद के बीच मौलाना तौकीर एक्टिव रहते हैं जिसे देखते हुए इस इलाके में पुलिस टीम शुक्रवार दोपहर लगभग 12 बजे से ही तैनात थी। मस्जिदों में नमाज का समय आमतौर पर एक से 3 बजे तक रहता है लेकिन उक्त इलाके में संभावित प्रदर्शनों की आशंका को देखते हुए पहले ही मोर्चा संभाल लिया था। मौलाना तौकीर (Maulana Tauqeer) नौमहला मस्जिद (Naumahala Mosque) में ही नमाज पढ़ते हैं और दोपहर करीब 1 बजे लोग नमाज पढ़ने के लिए इस मस्जिद की ओर बढ़ने लगे थे।
अफसरों की मौजूदगी में ‘आई लव मोहम्मद’ और लब्बैक के नारे
पुलिस अधीक्षक (ट्रैफिक) अकमल खान नौमहला मस्जिद के प्रवेश द्वार पर खड़े थे। भीड़ आगे बढ़ता देखकर एसपी अकमल खान ने ने लोगों को घर लौटने को कहा। इस पर भीड़ में शमिल लोग एक बार तो लौट गए, लेकिन कुछ युवक व नौजवान मौलाना तौकीर को बुलाने की मांग करने लगे। प्रदर्शन में शामिल लोग नाबालिगों को आगे करके ‘आई लव मोहम्मद’ और लब्बैक के नारे लगाने लगे। कुछ एसपी व डीआईजी की मौजूदगी में हूटिंग करने लगे तब पुलिस ने लाठियां बरसाकर उन्हें खदेड़ा। भागते कई लोगों के जूते-चप्पल वहीं छूट गए।
