Urfi Javed ने बताईं पति में चाहिए ये खूबियां, बोलीं– पर लड़का नहीं मिल रहा

Urfi Javed: सोशल मीडिया सेंसेशन उर्फी जावेद, जो अपनी बोल्ड पर्सनैलिटी और हटके फैशन चॉइस के लिए जानी जाती हैं, इस बार अपने कपड़ों के लिए नहीं बल्कि स्प्लिट्सविला X6 में अपने अपीयरेंस के लिए खबरों में हैं। रियलिटी शो में, वह निया शर्मा के साथ एक शरारती लड़की का रोल निभाती दिख रही हैं, जिसमें करण कुंद्रा और सनी लियोनी भी शो का हिस्सा हैं।

अपनी बेबाक राय के लिए जानी जाने वाली उर्फी ने अब शादी, प्यार और धोखे के बारे में खुलकर बात की है, और हाल ही में एक इंटरव्यू में अपने सच्चे विचार शेयर किए हैं।

निया शर्मा के साथ अपने बॉन्ड पर उर्फी जावेद

एक इंटरव्यू में, उर्फी ने स्प्लिट्सविला X6 में अपने अनुभव और निया शर्मा के साथ अपने बढ़ते बॉन्ड के बारे में बात की। उन्होंने बताया कि शो से पहले दोनों एक-दूसरे को ज़्यादा नहीं जानते थे और सिर्फ़ कैज़ुअल हाय-हेलो करते थे। हालांकि, रियलिटी शो में बिताए समय ने उन्हें एक मज़बूत दोस्ती बनाने में मदद की।

प्यार या पैसा? उर्फी ने अपना चुनाव किया

जब उनसे पूछा गया कि वह असल ज़िंदगी में प्यार या पैसे में से किसे चुनेंगी, तो उर्फी ने साफ तौर पर कहा कि वह प्यार को चुनेंगी। उनके अनुसार, पैसा ज़रूरी है, लेकिन ज़िंदगी के इस पड़ाव पर प्यार ज़्यादा मायने रखता है। उर्फी ने यह भी माना कि वह शादी करना चाहती हैं। उन्होंने बताया कि वह अभी सिंगल हैं और सही पार्टनर का इंतज़ार कर रही हैं।

उर्फी किस तरह के आदमी से शादी करना चाहती हैं?

अपने आइडियल पार्टनर के बारे में बात करते हुए, उर्फी ने बातों को ताज़गी भरे अंदाज़ में और मज़ेदार तरीके से कहा। जब उनसे पूछा गया कि वह अपने होने वाले पति में क्या खूबियां देखती हैं, तो उन्होंने कहा कि वह बस “एक जीता-जागता इंसान” होना चाहिए। इसे अपना सपनों का आदमी बताते हुए, उन्होंने कहा कि वह परफेक्शन में विश्वास नहीं करतीं। उर्फी ने आगे कहा कि लाइफ पार्टनर चुनने के लिए अभी काफी समय है, लेकिन असली दिक्कत यह है कि उन्हें अभी तक सही आदमी नहीं मिला है।

उर्फी जावेद डबल डेटिंग का शिकार हुई थीं

उर्फी ने रियलिटी शो में रिश्तों के बारे में भी बात की, और कहा कि उनका मानना ​​है कि इसमें सिर्फ़ सिंगल लोगों को ही हिस्सा लेना चाहिए। उन्होंने बताया कि वह पहले से ही कंटेस्टेंट निहारिका को जानती थीं, क्योंकि दोनों एक बार अनजाने में एक ही आदमी को डेट कर रही थीं।

इस खुलासे से यह कन्फर्म हो गया कि उर्फी को प्यार में धोखा मिला है, जिससे यह पता चलता है कि वह अब सावधान क्यों हैं और एक सच्चे पार्टनर की तलाश क्यों कर रही हैं। एक्ट्रेस ने पार्थ समथान के साथ अपने पिछले रिलेशनशिप के बारे में भी बताया, जो आखिरकार ब्रेकअप में खत्म हो गया था। अपनी ईमानदार बातों और मज़ेदार कमेंट्स से, उर्फी जावेद ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वह एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा चर्चा में रहने वाली पर्सनैलिटी में से एक क्यों हैं।

