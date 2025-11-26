Union Minister Shivraj Singh Chouhan पंजाब के दौरे पर, विभिन्न परियोजनाओं के लाभार्थियों से करेंगे संवाद 

  • पंजाब में किसानों और मनरेगा सहित ग्रामीण विकास परियोजनाओं के लाभार्थियों से संवाद करेंगे शिवराज सिंह
  • केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह का ज़मीनी स्तर पर खेती को लाभकारी और गांवों को सशक्त बनाने पर जोर
  • पंजाब में मोगा और जालंधर में 27 नवंबर को शिवराज सिंह के व्यस्त कार्यक्रम
  • पर्यावरण-संवेदनशील मॉडल गांव और उन्नत आलू बीज अनुसंधान संस्थान का भ्रमण भी करेंगे शिवराज सिंह

Union Minister Shivraj Singh Chouhan, (आज समाज), नई दिल्ली : केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान 26-27 नवंबर 2025 को पंजाब के दौरे पर रहेंगे, जहां वे किसानों और मनरेगा सहित ग्रामीण विकास परियोजनाओं के लाभार्थियों से सीधा संवाद करेंगे और इनसे जुड़ी विभिन्न हितधारक संस्थाओं के पदाधिकारियों से भी चर्चा करेंगे।

योजनाओं की प्रगति का आकलन करेंगे और आगे की कार्ययोजना पर दिशा-निर्देश देंगे

शिवराज सिंह चौहान, जो कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास के केंद्रीय मंत्री के रूप में देशभर में ग्रामीण विकास तथा विकसित कृषि, आधुनिक खेती और समृद्ध किसान का विजन लेकर काम कर रहे हैं, पंजाब के इस दौरे में जमीनी स्तर पर चल रही योजनाओं की प्रगति का आकलन करेंगे और आगे की कार्ययोजना पर दिशा-निर्देश देंगे। निर्धारित कार्यक्रम के तहत केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह 26 नवंबर की रात अमृतसर पहुंचेंगे और 27 नवंबर की सुबह अमृतसर से सीधे मोगा जिले के गांव रंसीह कलां के लिए रवाना होंगे।

विकसित किए गए नवाचारों की जानकारी भी लेंगे

जो पर्यावरण-संवेदनशील, फसल-अवशेष प्रबंधन और सामाजिक भागीदारी के लिए जाना जाने वाला मॉडल गांव है। यहां वे किसानों और ग्रामीणों के साथ खुले संवाद में पर्यावरण संरक्षण, खेत स्तर की चुनौतियों, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, फसल विविधिकरण और आय बढ़ाने के उपायों पर बातचीत करेंगे तथा गांव द्वारा स्वयं की पहल से विकसित किए गए नवाचारों की जानकारी भी लेंगे।

स्किल डेवलपमेंट और अन्य कार्यक्रमों की प्रगति पर विस्तार से चर्चा की जाएगी

मोगा में संवाद के बाद केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह जालंधर स्थित के.एल. सहगल मेमोरियल हॉल पहुंचेंगे, जहां वे मनरेगा लाभार्थियों से मुलाकात कर रोजगार सृजन, आजीविका सुरक्षा और ग्रामीण बुनियादी ढांचे के निर्माण में मनरेगा की भूमिका पर चर्चा करेंगे। इसके बाद जालंधर में वे जिला प्रशासनिक परिसर में केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ ग्रामीण विकास मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें आवास, सड़क, आजीविका, स्व-सहायता समूह, स्किल डेवलपमेंट और अन्य कार्यक्रमों की प्रगति पर विस्तार से चर्चा की जाएगी।

योजनाओं की समीक्षा के बाद चौहान मीडिया से मुखातिब होंगे

जालंधर स्थित जिला प्रशासनिक परिसर में योजनाओं की समीक्षा के बाद चौहान मीडिया से मुखातिब होंगे और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसानों और गांवों के लिए केंद्र सरकार की प्राथमिकताओं, हाल के निर्णयों और पंजाब के प्रति विशेष फोकस को साझा करेंगे। इसके बाद वे आईसीएआर–सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट (सीपीआरआई), बदशाहपुर, जालंधर पहुंचकर किसानों और कृषि वैज्ञानिकों से मुलाकात करेंगे, जहां उच्च गुणवत्ता वाले आलू बीज, आधुनिक किस्मों और तकनीकी प्रशिक्षण के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने में संस्थान की भूमिका पर चर्चा होगी।

यह केंद्र लंबे समय से पंजाब सहित उत्तरी भारत के किसानों को गुणवत्तापूर्ण आलू बीज और उन्नत तकनीक उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है, जिससे क्षेत्र में उत्पादकता और मूल्य संवर्द्धन दोनों को बढ़ावा मिला है। दिनभर के व्यस्त कार्यक्रम के बाद केंद्रीय मंत्री श्री चौहान अमृतसर हवाई अड्डे से वापस दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे।

समस्याएं, सुझावों को जाने बिना वास्तविक विकास नहीं हो सकता

शिवराज सिंह का यह दौरा न केवल पंजाब के किसानों, मनरेगा श्रमिकों और ग्रामीण समुदायों के साथ सीधा संवाद मजबूत करेगा, बल्कि फील्ड से मिले फीडबैक के आधार पर केंद्र की कृषि और ग्रामीण विकास नीतियों को और अधिक प्रभावी, स्थानीय जरूरतों के अनुरूप और परिणामोन्मुख बनाने में भी सहायक होगा। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह इसी भावना के साथ पिछले कुछ महीनों से विभिन्न राज्यों का दौरा कर किसानों और ग्रामीणजनों से सीधा संवाद कर रहे हैं। उनका मानना है कि फील्ड में जाए बिना और किसानों एवं ग्रामीणों से मिलकर उनकी समस्याएं, सुझावों को जाने बिना वास्तविक विकास नहीं हो सकता।

