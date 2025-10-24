Manohar Lal: केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बेची पैतृक जमीन, भाई की पत्नी के नाम कराई रजिस्ट्री

पीएम राहत कोष में देंगे 1 करोड़ की रकम

Manohar Lal, (आज समाज), रोहतक: हरियाणा के पूर्व सीएम और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अपनी पैतृक जमीन बेच दी है। उन्होंने अपने भाई की पत्नी के नाम जमीन की रजिस्ट्री कराई है। जमीन बेच करीब करोड़ रुपए की रकम मिली है, जिसे पूर्व सीएम ने प्रधानमंत्री राहत कोष में जमा कराने का ऐलान किया है। जमीन की रजिस्ट्री से जुड़ी कार्रवाई गुरुवार को रोहतक तहसील में पूरी की गई।

मनोहर लाल खट्टर दोपहर करीब 11 बजे रोहतक तहसील पहुंचे। यहां उनके भाई और गांव के बाकी लोगों ने उनका स्वागत किया। इस दौरान खट्टर ने तहसील में रजिस्ट्री करवाने के बाद फोटो खिंचवाया और साइन कर जमीन भाई की पत्नी के नाम की। जमीन के लिए मिले एक करोड़ रुपए को खट्टर ने ढट राहत कोष में जमा कराने का निर्णय लिया है, ताकि इन पैसों से जरूरतमंदों की सहायता की जा सके। मनोहर लाल ने रजिस्ट्री करवाने के बाद छोटे भाई और उनके परिवार को बधाई दी।

रोहतक के बनियानी गांव के रहने वाले हैं मनोहर लाल

गौरतलब है कि मनोहर लाल खट्टर हरियाणा में रोहतक के बनियानी गांव के रहने वाले हैं। यहां उनके परिवार की पैतृक जमीन है जिसमें से डेढ़ एकड़ जमीन खट्टर के हिस्से में आई हुई थी। उन्होंने यह जमीन एक करोड़ रुपए में अपने भाई की पत्नी को बेच दी।

पुश्तैनी घर को भी कर चुके दान, बनेगा पुस्तकालय

केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल गांव बनियानी में अपने पुश्तैनी घर को मां शांति देवी पुस्तकालय के नाम दान कर चुके हैं। इस घर को पुस्तकालय में बदला जाएगा, जहां ग्रामीण एरिया के बच्चों को कॉम्पीटिशन एग्जाम की तैयारी करने के लिए अच्छा माहौल मिलेगा।