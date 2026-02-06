Parliament Budget Session Update: केंद्रीय मंत्री बिट्टू ने राहुल पर कसा तंज, कहा- पीएम की पाठशाला जाएं तो कामयाब होंगे

हंमागे के चलते लोकसभा सोमवार तक के लिए स्थगित
Parliament Budget Session Update, (आज समाज), नई दिल्ली: भारी हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही 9 फरवरी दिन सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले आज लोकसभा में केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा, उन्हें कल सबने बालक कहा। आज पीएम की पाठशाला थी, जिसमें बच्चों को कामयाब होना बताया गया। अगर राहुल भी पीएम की पाठशाला में चले जाएं तो जिंदगी में कामयाब हो जाएंगे। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा, हम जब 2014 में सरकार में आए तब पारदर्शिता है।

लेकिन इस देश के बच्चों को ये नहीं पता कि इस देश में आज जो भी समस्याएं हैं वो नेहरू, गांधी परिवार की देन हैं। जो नेहरू गांधी परिवार ने किया है उसे जानने का अधिकार लोगों को है। इसलिए मैं लाइब्रेरी बनाऊंगा। मैंने देशभर के लोगों से आग्रह किया है कि आपके पास जो किताबें हैं उनकी जानकारी दीजिए, हम वो सब किताबें खरीदेंगे और सब जनता को बताएंगे। वो वन रिसर्च सेंटर होगा। वहीं आज विपक्षी निलंबित सांसदों ने संसद परिसर में एक पोस्टर के साथ विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें अमेरिका-भारत व्यापार समझौते को ट्रैप डील बताया गया है।

पीएम 56 के सीने वाले, ड्रामा क्यों कर रहे: मणिकम टैगोर

स्पीकर ओम बिरला के सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए पीएम मोदी से लोकसभा में भाषण न देने के लिए कहने पर, कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने कहा, हम विश्वगुरु हैं। हमारे प्रधानमंत्री 56 इंच सीने वाले नेता हैं और पाकिस्तानियों का उनके घर में भी सामना कर सकते हैं। वे ऐसा ड्रामा क्यों कर रहे हैं और ऐसा झूठ क्यों फैला रहे हैं? लोकसभा वह जगह है जहां से उन्हें चुना गया है। वह उसके सदस्यों में से एक हैं। वे सांसदों पर आरोप लगा रहे हैं।

पीएम ने सभी सांसदों को असुरक्षित महसूस कराया

कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने स्पीकर ओम बिरला के पीएम मोदी से सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए लोकसभा भाषण छोड़ने के लिए कहने पर कहा, खुद को लोकसभा में असुरक्षित मानकर, आपने सभी सांसदों को भी असुरक्षित महसूस कराया।

भाजपा ने 10 साल में सिर्फ कांग्रेस को गाली दी, राहुल बोले- जो उचित समझो वही करो

वहीं आज राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, हम सिख समुदाय का सम्मान करते हैं, मनमोहन सिंह हमारी सरकार में वित्त मंत्री थे। बीजेपी सिखों, दलितों, आदिवासियों का सम्मान नहीं करती, पिछले 10 सालों में कांग्रेस को गाली देने के अलावा कुछ नहीं किया। खड़गे का यह बयान पीएम की राज्यभा में स्पीच पर आया है। जब पीएम ने कहा था कि कांग्रेस के अंदर सिखों के प्रति कूट-कूट करके नफरत भरी पड़ी है। राहुल गांधी ने राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण पर तंज कसते हुए कहा, जो उचित समझो वही करो।

विपक्ष पोस्टर दिखाकर सुर्खियों में रहना चाहता है

शिवसेना सांसद नरेश म्हास्के ने कहा, हमें लोकसभा में आकर अपनी बात रखने के लिए चुना गया है, लेकिन वे (विपक्ष) सदन में चिल्लाते हैं। वे सिर्फ पोस्टर दिखाकर सुर्खियों में रहना चाहते हैं।

बिट्टू को गद्दार कहने पर माफी मांगे राहुल

भाजपा सांसद शशांक मणि ने कहा, 1984 से कांग्रेस ने सिख समुदाय को नजरअंदाज किया है। राहुल गांधी को केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत बिट्टू के खिलाफ गद्दार शब्द इस्तेमाल करने के लिए माफी मांगनी चाहिए। कल विपक्ष का वॉकआउट करना निंदनीय है।

नेहरू-इंदिरा के चरित्र पर उंगली उठाना दुर्भाग्यपूर्ण

समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय ने कहा, सदन के अंदर बैठकर हमारे देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, उनके चरित्र पर उंगली उठाना और नेहरू को गद्दार कहना, अगर प्रधानमंत्री ने इसे मंजूरी दी है या इसे सही मानते हैं, तो यह इस देश के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है।

