Amit Shah Haryana Visit: आज हरियाणा आएंगे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह

पहले रोहतक फिर कुरुक्षेत्र में आयोजित कार्यक्रम में करेंगे शिरकत

प्रदेश के 12 जिलों में कुल 825 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का करेंगे उद्घाटन व शिलान्यास

(आज समाज), चंडीगढ़: देश के गृहमंत्री अमित शाह आज हरियाणा आएंगे। अमित शाह रोहतक और कुरुक्षेत्र में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यातिथि के रूप में शिरकत करेंगे। केंद्रीय गृहमंत्री के दौरे को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी है। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम कि गए है। सीएम रोहतक और कुरुक्षेत्र से प्रदेश के 12 जिलों के लिए 825 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन व शिलान्यास करेंगे। कार्यक्रम में सीएम नायब सैनी समेत मंत्री-विधायक भी मौजूद रहेंगे।

गृहमंत्री की रैली को लेकर विधानसभा, लोकसभा और राज्य सभा के सभी सदस्यों को निमंत्रण दिया गया है। कुरुक्षेत्र मेला ग्राउंड में शाह की रैली में 3 लेयर की सुरक्षा रहेगी। इसके लिए 6 एसपी, 20 डीएसपी और 16 जिलों की पुलिस को तैनात किया गया है। इसके अलावा एसपीजी की नजर भी रहेगी। इसके बाद अमित शाह चंडीगढ़ जाएंगे। वहीं से दिल्ली के लिए वापसी होगी।

केंद्रीय मंत्री अमूल मिल्क प्लांट में साबर डेयरी के नए संयंत्र का करेंगे उद्घाटन

रोहतक में अमित शाह सुबह 11 बजे आईएमटी स्थित अमूल मिल्क प्लांट में साबर डेयरी के नए संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद एमडीयू में खादी ग्रोमोद्योग आयोग के स्वदेशी से स्वावलंबन के तहत खादी कारीगर महोत्सव में बतौर मुख्यातिथि शिरकत करेंगे।

साथ ही कारीगरों को टूल किट वितरित करेंगे। इसी कड़ी में एमडीयू की तरफ आने वाले रास्ते पर भारी संख्या में पुलिस तैनात की गई है। साथ ही बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी में हैलीपेड के बाहर भी पुलिस बल तैनात रहेगा। जिस समय अमित का काफिला निकलेगा, उस समय ट्रैफिक को रोका जाएगा।

3 नए आपराधिक कानूनों पर आधारित प्रदर्शनी का करेंगे शुभारंभ

दोपहर 3 बजे कुरुक्षेत्र में ब्रह्मसरोवर के किनारे मेला ग्राउंड में रैली रखी गई है। जहां 3 नए आपराधिक कानूनों पर आधारित प्रदर्शनी भी होगी। प्रदर्शनी में 3 नए आपराधिक कानूनों से हुए परिवर्तन, उपलब्धियों और सकारात्मक परिणामों को दिखाया जाएगा।

इसके लिए 10 स्टॉल लगाए गए हैं। इसमें पुलिस के कंट्रोल रूम, पुलिस थाना, अस्पताल का पोस्टमॉर्टम, कोर्ट, लैब, जेल और अन्य संबंधित विभागों को प्रदर्शनी में शामिल किया गया है। हाईकोर्ट के जस्टिस, बार काउंसिल और एसोएिससन को भी कार्यक्रम का न्योता भेजा गया है।