Amit Shah: आज गुरुग्राम आएंगे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह

41वें स्थापना दिवस समारोह में होंगे शामिल

Amit Shah, (आज समाज), गुरुग्राम: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आज हरियाणा के गुरुग्राम आएंगे। अमित शाह मानेसर स्थित राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) के 41वें स्थापना दिवस समारोह हिस्सा लेंगे। अमित शाह के आगमन को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी है। अमित शाह यहां पर एनएसजी के विशेष जवानों को संबोधित करेंगे और ब्लैक कैट स्पेशल आॅपरेशंस ट्रेनिंग सेंटर के निर्माण के लिए भूमि पूजन समारोह में हिस्सा लेंगे।

बताया गया है कि अमित शाह राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में एनएसजी की भूमिका और सरकार की आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति पर यहां जोर देंगे। वे एनएसजी की तैयारियों, प्रशिक्षण, और आधुनिक तकनीकों के उपयोग के बारे में भी अपनी बात रख सकते हैं।

1984 में हुई थी एनएसजी की स्थापना

राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड में तैनात जवानों को ‘ब्लैक कैट कमांडो’ के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना 1984 में की गई थी। एनएसजी आतंकवाद विरोधी अभियानों, बंधक बचाव, और अन्य उच्च जोखिम वाले मिशनों में अपनी ताकत दिखा चुका है। मुंबई में 26/11 के आतंकी हमले, अक्षरधाम मंदिर हमले, और कई अन्य महत्वपूर्ण अभियानों में वीरता और दक्षता का परिचय दिया है।

कमांडो को मिलेंगी विश्वस्तरीय प्रशिक्षण सुविधाएं

मानेसर में आज ब्लैक कैट स्पेशल आॅपरेशंस ट्रेनिंग सेंटर का भूमि पूजन होना है। यह नया प्रशिक्षण केंद्र एनएसजी कमांडो को विश्वस्तरीय प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करेगा, जिससे उनकी क्षमताओं को और निखारा जा सकेगा। यह केंद्र आधुनिक तकनीकों, सिमुलेशन-आधारित प्रशिक्षण, और विशेष अभियानों के लिए उन्नत संसाधनों से लैस होगा।

