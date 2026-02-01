Union Budget 2026: निर्मला सीतारमण ने किया तमिलनाडु की हाथ से बुनी कांचीवरम सिल्क साड़ी पहनने का फैसला

सीतारमण का रिकॉर्ड यह लगातार नौवां बजट

केंद्रीय कैबिनेट ने बजट 2026 को दी मंजूरी

Budget 2026 Live (आज समाज), नई दिल्ली : केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में बजट पेश करने से पहले तमिलनाडु की हाथ से बुनी कांचीवरम सिल्क साड़ी पहनने का फैसला किया। वित्त मंत्री तमिलनाडु की रहने वाली हैं और उन्होंने अपने गृह राज्य को सम्मान देने का फैसला किया, जहां इस साल विधानसभा चुनाव हो रहे हैं।केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय बजट 2026 को मंजूरी दे दी है और थोड़ी देर में सीतारमण पेश करने वाली हैं।

निर्मला की कपड़ों की पसंद ने परंपरा को किया पक्का

निर्मला सीतारमण का रिकॉर्ड यह लगातार नौवां बजट और उनकी कपड़ों की पसंद ने एक ऐसी परंपरा को फिर से पक्का किया है जो चुपचाप एक सांस्कृतिक बयान बन गई है। वित्त मंत्री की साड़ी में हल्के सुनहरे-भूरे चेक के साथ बैंगनी कट्टम (चेक) बॉडी, धागे के काम वाला कॉफी-ब्राउन बॉर्डर और वायलेट और सुनहरे बॉर्डर से सजा हुआ मस्टर्ड-गोल्ड पल्लू पैनल था।

साड़ी के साथ पहना था ऊनी शॉल

वित्त मंत्री ने कांचीवरम सिल्क साड़ी के साथ ऊनी शॉल पहना था। अपनी चमकदार सिल्क और बारीक कारीगरी के लिए मशहूर, कांचीवरम साड़ियां भारत की सबसे मशहूर हैंडलूम में से हैं। केंद्रीय मंत्री ने बजट के दिन साड़ी चुनने में हाथ से बुने हुए कपड़ों और कारीगरों द्वारा बनाई गई चीजों पर जोर देने की परंपरा को जारी रखा है।

देश भर के हैंडलूम को दिखाया

2019 में अपने पहले बजट के बाद से देश भर के हैंडलूम को दिखाया है। पहले बजट में निर्मला सीतारमण ने एक चमकीली गुलाबी मंगलमगिरी साड़ी पहनी थी। इनमें 2020 में एक पीली-सुनहरी सिल्क साड़ी, 2021 में पोचमपल्ली इकत, 2022 में ओडिशा की बोमकाई, 2023 में कर्नाटक की इलकल, और 2024 में दो अलग-अलग बुनाई शामिल हैं – पूरे बजट के लिए मंगलमगिरी सिल्क और अंतरिम सत्र के लिए कांथा कढ़ाई वाली नीली टसर सिल्क साड़ी।

